정부, 4~5월 대체원유 1억1800만 배럴 확보…정유사, 3200만 배럴 대여 신청

AI 핵심 요약beta
- 정부가 14일 중동전쟁 대응으로 4~5월 대체원유 1억1800만 배럴을 확보했다.
- 4개 정유사 비축유 스왑 신청 물량 3200만 배럴이며 838만 배럴 이송을 마쳤다.
- 자원안보 예산 8691억원을 편성해 나프타 수입 지원 6744억원을 투입했다.
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비축유 스왑 신청 본격 확대 시작
나프타 대체 수입 6744억 지원
비축유 구매 예산 1554억 투입
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 정부가 "정부가 중동 전쟁 장기화에 대응해 4~5월 중 대체원유 1억1800백만 배럴을 확보했다"고 14일 밝혔다.
또한 4~5월 4개 정유사의 비축유 스왑 신청 물량도 3200만 배럴 규모다.
양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 이날 오전 '중동전쟁 대응본부' 일일브리핑을 통해 이같이 언급했다.
양기욱 실장은 "UAE, 사우디 등 총 17개국에서 대체원유를 들여오고 있다"며 "대체원유를 가장 많이 들여오는 국가는 사우디로 수입량의 34%에 해당한다"고 설명했다.
◆ 비축유 스왑 본격 확대…4개 정유사 신청 물량 3200만 배럴
비축유 스왑도 본격적으로 확대되고 있다.
현재 4개 정유사가 신청한 4~5월 스왑 물량은 약 3200만 배럴로 잠정 집계됐고 이 가운데 이미 6건, 838만 배럴의 비축유 이송이 이뤄졌다.
또한 산업부는 이달 중 800만 배럴 규모의 추가 계약도 진행할 계획이다.
양 실장은 "4개 정유사의 스왑 신청 물량은 물량은 3200만 배럴이고, 그중에 1700만 배럴이 4월"이라며 "계속 신청을 받고 있기 때문에 5월에도 필요에 따라서 더 늘어나지 않을까 생각한다"고 설명했다.
이어 양 실장은 대체 원유에 대해서도 "5월 대체원유 물량이 많이 늘었고, 6월 확보 체크하고 있다"며 "기업들은 6월 물량 확보하기 위해 노력하고 있다"고 언급했다.
◆ 정부, 자원안보·공급망안정화 예산 총 8691억원…나프타 수입 지원 6744억원
정부는 자원안보 및 공급망안정화를 위해 공급망안정화 분야 6783억원, 자원안보 분야 1908억원의 추가경정예산을 편성했다.
이번 추경에는 나프타 대체 수입 지원 6744억원과 비축유 104만 배럴 추가 구입 1554억원 등이 담겼다.
공급망안정화 분야 일반회계 6783원은 나프타 수급과 수입선 다변화에 쓰인다.
나프타 대체 수입 지원 6744억원 규모로 대체 수입 시 수입단가 상승분 차액의 50%를 보조해준다.
나프타 지원은 지난 1일부터 소급 적용이 시작됐고, 국회 심의 과정에서 목표 가동률 상향 등을 반영해 2049억원 증액됐다.
이어 수입선 다변화 금액으로는 39억원이 편성됐다. 수입선 다변화로 제3국산 요소 수입 시, 타국 대비 차액 지원해준다.
자원안보 분야에는 에특회계 1908억원이 배정됐다.
세부적으로는 비축유 104만 배럴 추가 구입에 1554억원, 비축기지 유지보수 및 시설 확충 설계에 30억원이 각각 편성됐다.
그 외 예산은 석유 품질관리 예산 223억원, 석유통제관제센터 구축에 165억원, 품질·유통관리에 58억원을 투입한다. 석유 유통구조 개선에는 20억원을 배정해 오피넷 운영 개선과 석유시장 감시단 운영을 지원한다.
이와 함께 핵심광물 재자원화 및 육성에 21억원, 한국광해광업공단 출자에 60억원을 각각 반영해 광물 재자원화 시설 지원과 사용 후 영구자석 공정스크랩 100톤 매입을 추진한다.
양 실장은 "나프타 지원은 1일부터 소급 적용되기 때문에 석화사들의 나프타 수입이 좀 더 원활해질 것으로 보고, 실제로 5월 물량도 빠르게 늘고 있다"고 설명했다.
gkdud9387@newspim.com