순창군, 참두릅 여행 개최…봄나물 체험형 축제 운영

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- 전북 순창군이 17일부터 18일까지 경천 일원에서 참두릅을 주제로 한 체험형 축제를 개최한다.
- 산림조합과 농협 등 30여 개 단체가 참여해 봄나물 판매와 두릅 장아찌 만들기 체험을 운영한다.
- 수선화와 튤립, 음악분수와 함께 국악·난타 공연, 먹거리 장터 등 다양한 프로그램을 제공한다.
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두릅 체험·먹거리·공연 결합 가족형 콘텐츠 마련
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 봄철 대표 임산물 참두릅을 활용한 체험형 축제를 마련해 관광객 맞이에 나선다.
순창군은 '제2회 순창 참두릅 여행'을 오는 17일부터 18일까지 이틀간 경천 일원에서 개최한다고 14일 밝혔다.
이번 행사는 참두릅을 중심으로 다양한 봄나물과 농특산물을 함께 선보이는 체험형 축제로, 산림조합과 농협, 임산물 생산 농가 등 30여 개 단체가 참여한다.
행사장 일원에는 수선화와 튤립이 만개해 봄 정취를 더하고, 음악분수도 조성돼 꽃과 음악이 어우러진 공간을 제공할 예정이다.
방문객들은 참두릅을 비롯해 고사리와 미나리 등 제철 봄나물을 구매할 수 있으며, 두릅 장아찌 만들기와 액세서리 체험 등 다양한 참여 프로그램도 운영된다.
또 산나물 비빔밥과 두릅전, 두릅튀김 등 먹거리 장터와 함께 국악·난타·밴드 공연 등 문화행사도 펼쳐진다.
이와 함께 일정 금액 이상 구매 시 증정 이벤트와 룰렛 경품행사 등 현장 참여 프로그램도 마련돼 즐길 거리를 더한다.
순창군은 이번 행사를 통해 지역 농특산물 소비 촉진과 관광 활성화를 동시에 기대하고 있다.
군 관계자는 "참두릅과 봄꽃, 음악분수가 어우러진 축제가 가족 단위 관광객에게 특별한 봄 여행이 될 것"이라고 말했다.
한편 행사는 17일 오전 11시 개장식을 시작으로 이틀간 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다.
lbs0964@newspim.com