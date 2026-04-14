경기도, 가축전염병 럼피스킨 1종→2종 전염병 하향 조정

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 14일 럼피스킨을 2종 전염병으로 하향해 대응을 전환했다.
- 농가 부담 완화와 매개곤충 감시를 강화하며 백신 자율접종을 실시한다.
- 고위험 5개 시군 소규모 농가에 6월 일제접종을 지원하고 예찰체계를 가동한다.
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[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 곤충매개 가축전염병인 럼피스킨(LSD)이 1종에서 2종 전염병으로 하향됨에 따라 농가 부담은 완화하고 매개곤충 감시는 강화하는 방식으로 대응방법을 전환한다고 14일 밝혔다.
도에 따르면 럼피스킨은 모기 등 흡혈곤충에 의해 소만 감염되는 바이러스성 질병으로 지난달 '가축전염병 예방법'이 개정 공포되면서 1종에서 2종 가축전염병으로 하향 조정됐다.
이에 따라 도는 선별적 가축처분, 일시 이동 중지 대상 제외 등 농가 부담은 완화하고, 방역체계는 위험도 평가에 기반한 백신접종과 매개곤충 감시 강화 등 효율적인 방식으로 전환한다.
먼저 럼피스킨 백신은 농가 자율접종 체계로 전환하되 희망 농가에는 백신을 무상 공급해 자발적인 방역 참여를 유도한다. 소 사육 밀집도와 발생 이력, 매개곤충 서식 여건 등을 평가해 고위험 지역으로 분류된 김포·남양주·안산·화성·양주 5개 시군의 소규모 농가(소 50두 미만 사육)에 대해서는 수의사를 동원한 일제접종을 지원해 방역 사각지대를 해소할 계획이다. 이들 농가 대상 일제접종은 매개곤충 유입 시기 이전인 6월에 추진한다.
이와 함께 럼피스킨의 주요 전파 매개체인 모기·침파리 등 흡혈곤충에 대한 예찰·조기 경보 체계를 4월부터 11월까지 가동한다.
파주·화성·포천·여주·안성 5개 지역 소 사육농장 30개소를 대상으로 민간 검사기관과 협력해 거점센터를 운영하고, 주요 유입 가능 경로인 파주·연천·양주·김포·화성에 설치된 공중포집기를 활용해 매개곤충 밀도와 럼피스킨, 블루텅, 아프리카마역 등 주요 해외 유입 우려 병원체 보유 여부를 상시 감시할 계획이다.
이은경 경기도 동물방역위생과장은 "불필요한 농가부담은 낮추고, 위험도 높은 지역과 매개곤충 감시에 방역 역량을 집중해 신종 해외 가축전염병 유입 차단에 최선을 다하겠다"며 "축산농가에서도 농장 청결유지, 매개곤충 방제, 올바른 백신접종 등 자율방역에 동참해 달라"고 말했다.
한편 럼피스킨은 2023년 10월 국내 첫 발생 이후 도내 26건을 포함해 전국에서 107건, 2024년에 도내 5건을 포함해 전국적으로 24건이 발생했으나, 전국 일제 백신접종과 예찰·방제 조치로 2025년 이후 추가 발생 없이 유지하고 있다.
1141world@newspim.com