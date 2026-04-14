부산시, 종합버스터미널 유니버설디자인 개선 착수…이용 편의 도모

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 14일 부산디자인진흥원과 협업해 부산종합버스터미널 개선공사에 착수했다.
- 유니버설디자인 시범사업으로 안내체계와 편의시설을 전면 개선한다.
- 시민공감 디자인단 의견을 반영해 이동 동선 효율성을 높인다.
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완공 후 서비스 품질 지속적 개선 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 부산디자인진흥원과 협업해 '2026년 유니버설디자인 시범사업'의 일환으로 부산종합버스터미널 개선공사에 본격 착수한다고 14일 밝혔다.
이번 사업은 이동 동선을 중심으로 안내체계와 편의시설을 전면 개선해 이용자 편의를 대폭 높이는 데 중점을 뒀다.
'유니버설디자인'은 성별·연령·신체 상태·문화적 배경과 관계없이 모든 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 설계하는 디자인을 뜻한다.
시는 지난해 '모두를 위한 디자인' 실현을 목표로 사회적 약자를 배려하는 기능적 도시 구현을 위해 해당 터미널을 시범사업 대상지로 선정하고 실시설계를 완료했다.
시와 부산디자인진흥원은 디자인 개발 전 과정에 시민이 참여한 '시민공감 디자인단'을 운영해 현장 의견을 반영했다.
워크숍을 통해 도출된 개선안에는 실제 이용객 불편 해소와 이동 경로 명확성 확보가 핵심 과제로 제시됐다. 특히 연간 580만 명이 오가는 부산종합버스터미널은 고속·시외버스를 동시에 운행하는 주요 관문으로, 시설 노후화에 따른 불편 개선 요구가 꾸준했다.
시는 현장조사와 사용자 인터뷰를 거쳐 개선이 필요한 4개 공간을 정하고 ▲안내 사인 교체 및 표준화 ▲대기공간 효율 개선 ▲수유실 재배치 ▲공실 활용 북카페 조성 ▲휠체어 이용 승강장 신설 등을 추진한다.
이번 사업으로 이동 동선 효율성과 대합실·승차홈 등 공간 운영의 질이 높아질 것으로 기대된다.
시는 사업 완료 후에도 운영 데이터를 축적하고 현장의 의견을 반영해 공공교통 거점 서비스 품질을 계속 개선할 계획이다.
박 시장은 "공간 혁신은 단순 시설 개선을 넘어 모든 이용자의 이동 편의를 고려한 포용의 출발점"이라며 "'모두가 살기 좋은 도시', '아이 키우기 좋은 도시' 조성을 위해 누구나 차별 없이 편리하게 이용할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
이어 "세계디자인수도(WDC) 선정 도시로서 부산은 공공영역 전반에 유니버설디자인을 확산해 시민 모두가 제약 없이 이용할 수 있는 도시 환경을 구현해 나가겠다"고 덧붙였다.
ndh4000@newspim.com