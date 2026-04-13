경기농협, 2026년 영농지원 발대식 개최…농촌 일손돕기 총력 추진

AI 핵심 요약beta
- 경기농협이 13일 평택 안중읍에서 영농지원 발대식을 열었다.
- 정장선 시장 등 120여 명이 참석해 농촌 일손돕기를 결의했다.
- 엄범식 본부장은 인력 부족 해소 위해 봉사 확대를 밝혔다.
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[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 경기농협은 13일 평택시 안중읍에서 '2026년 범 경기농협 영농지원 발대식'을 개최하고 본격적인 영농철을 맞아 농촌 일손돕기에 나섰다고 밝혔다.
이날 행사에는 정장선 평택시장, 이윤하 평택시의회 의장, 농협중앙회 이사들과 평택시 지역 내 농축협 조합장, 범 경기본부 임직원, 대학생 봉사단(농협은행 N돌핀), 고향주부모임·농가주부모임 평택시연합회 등 120여 명이 참석했다.
참석자들은 농촌인력 부족 해소를 위해 농촌일손돕기에 적극 참여할 것을 결의했으며 농기계 시연과 함께 농촌일손돕기 및 영농폐기물 수거 활동을 병행했다.
엄범식 경기농협 총괄본부장은 "매년 반복되는 농촌인력 부족 현상은 더욱 심각해지고 있다"며 "경기농협은 임직원 봉사단뿐만 아니라 도시민과 대학생 봉사단, 도내 농민단체 등과 협력하여 농촌일손돕기를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
한편 경기농협은 지역 내 시군지부 주관으로 각 지역에서도 영농지원 발대식을 동시에 개최해 영농지원 총력 결의를 다졌으며 앞으로 농촌일손 부족 문제 해소 및 범국민 참여의식 제고를 위해 내실 있는 일손돕기 활동을 추진할 방침이다.
seraro@newspim.com