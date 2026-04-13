경기농협, 2026년 영농지원 발대식 개최…농촌 일손돕기 총력 추진

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[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 경기농협은 13일 평택시 안중읍에서 '2026년 범 경기농협 영농지원 발대식'을 개최하고 본격적인 영농철을 맞아 농촌 일손돕기에 나섰다고 밝혔다.

13일 경기농협은 평택 안중읍에서 '2026년 범 경기농협 영농지원 발대식'을 열었다.[사진=경기농협]

이날 행사에는 정장선 평택시장, 이윤하 평택시의회 의장, 농협중앙회 이사들과 평택시 지역 내 농축협 조합장, 범 경기본부 임직원, 대학생 봉사단(농협은행 N돌핀), 고향주부모임·농가주부모임 평택시연합회 등 120여 명이 참석했다.

참석자들은 농촌인력 부족 해소를 위해 농촌일손돕기에 적극 참여할 것을 결의했으며 농기계 시연과 함께 농촌일손돕기 및 영농폐기물 수거 활동을 병행했다.

13일 경기농협은 평택 안중읍에서 '2026년 범 경기농협 영농지원 발대식'을 열었다.[사진=경기농협]

엄범식 경기농협 총괄본부장은 "매년 반복되는 농촌인력 부족 현상은 더욱 심각해지고 있다"며 "경기농협은 임직원 봉사단뿐만 아니라 도시민과 대학생 봉사단, 도내 농민단체 등과 협력하여 농촌일손돕기를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 경기농협은 지역 내 시군지부 주관으로 각 지역에서도 영농지원 발대식을 동시에 개최해 영농지원 총력 결의를 다졌으며 앞으로 농촌일손 부족 문제 해소 및 범국민 참여의식 제고를 위해 내실 있는 일손돕기 활동을 추진할 방침이다.

seraro@newspim.com