의왕시 유니콘로드, 현대자동차그룹 사내 벤처기업 2개사 유치

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 13일 현대차그룹 사내벤처 웨어비와 자비스를 유니콘로드에 유치했다.
- 2020년 현대차와 업무협약 후 포엔 등 4개 기업을 유치하며 협력 성과를 확대했다.
- 김성제 시장은 혁신기업 성장 지원으로 창업생태계 활성화를 추진한다고 밝혔다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 현대자동차그룹 사내 벤처기업 2개사를 창업지원공간 '유니콘로드'에 새롭게 유치하며 지역 창업생태계 강화에 박차를 가하고 있다.
13일 시에 따르면 이번에 유니콘로드에 입주한 현대자동차그룹 사내벤처기업은 '웨어비'와 '자비스'로, 두 기업의 입주는 의왕시와 현대자동차 간 협력을 통해 추진됐다.
의왕시는 지난 2020년 현대차그룹과 우수 스타트업 유치 및 성장 촉진을 위한 업무협약을 체결한 이후, 현대자동차 사내벤처 프로그램을 통해 발굴된 유망기업의 지역 정착과 성장을 지원해 왔다.
그 결과, '포엔'(전기차 배터리 재제조), '디폰'(스마트 윈도우 필름 제조), '위드포스'(허리보조 웨어러블 로봇 제조), '피트인'(영업용 전기차 배터리 구독서비스) 등 4개 기업을 유니콘로드에 유치했으며, 이번 2개사의 추가 입주로 협력 성과는 한층 확대됐다.
새롭게 입주한 두 기업은 모두 미래 모빌리티 산업과 연계된 핵심 기술을 보유하고 있는 것이 특징이다. 웨어비는 고정밀 위치 센싱 기반의 모빌리티 주행 안전 설루션 전문기업이며, 자비스는 차량용 소프트웨어 개발 및 프로세스 자동화 설루션을 제공하는 기업이다.
김성제 시장은 "현대차그룹과의 협력을 통해 우수 벤처기업이 지속적으로 유입되고 있는 것은 매우 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 유니콘로드를 중심으로 혁신기업의 성장을 지원하고, 산업 경쟁력을 높이는 선순환 구조를 구축해 창업기업이 성장하기 좋은 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.
'유니콘로드'는 의왕시 통합 창업지원 브랜드로, 예비창업자부터 성장단계 기업까지 단계별 맞춤형 지원체계를 갖추고 있다. 지난 2021년 7월 포일어울림센터에 개소한 이후, 입주 공간 제공, 메이커 스페이스 운영, 교육·멘토링 추진, 사업화 지원, 시제품 제작, 투자유치 및 해외수출 지원 등 창업 전 과정에 필요한 종합 지원서비스를 제공하며 지역 스타트업 생태계를 선도하고 있다.
의왕시는 앞으로도 유니콘로드를 중심으로 다양한 기업 및 기관과의 협력을 확대하고, 유망 스타트업의 성장 지원과 산업 기반 강화를 통해 지역 창업생태계의 활성화와 미래 성장동력 확보에 힘쓸 방침이다.
1141world@newspim.com