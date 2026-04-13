지예은·바타, 열애 인정…"좋은 감정으로 만나는 중"

AI 핵심 요약beta
- 지예은 소속사와 바타 소속사가 13일 두 사람 열애를 공식 인정했다.
- 1994년생 동갑내기 두 사람은 교회 친구로 친분 쌓은 뒤 연인 발전했다.
- 프로젝트 그룹 '충주지씨' 활동 통해 인연 드러냈다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 지예은과 안무가 바타가 열애 중이다.
지예은의 소속사 씨피엔터테인먼트는 13일 "동료로 지내오던 두 사람이 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다"며 "따뜻한 시선으로 지켜봐 주시길 바란다"고 밝혔다. 바타의 소속사 에이라 역시 "서로를 아끼는 마음으로 좋은 관계를 이어가고 있다"고 전했다.
1994년생 동갑내기인 두 사람은 연예계 동료로 인연을 맺은 뒤, 공통된 종교를 계기로 가까워져 최근 연인 사이로 발전한 것으로 알려졌다. 특히 '교회 친구'로 친분을 쌓으며 서로의 활동을 응원해온 든든한 조력자로 지내왔다는 후문이다.
앞서 두 사람은 프로젝트 그룹 '충주지씨' 활동을 통해 인연을 드러낸 바 있다. 바타는 지예은과 지석진이 함께한 무대 '워터밤 서울 2025'에서 신곡 '밀크쉐이크' 안무를 맡았고, 당시 지석진은 유튜브 방송을 통해 "지예은이 직접 곡을 받고 안무가를 섭외하는 등 추진력이 대단하다"고 언급하기도 했다.
지예은은 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔한 뒤 'SNL 코리아', '런닝맨' 등 예능 프로그램에서 활약하며 존재감을 넓히고 있다. 바타는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더로, '스트릿 맨 파이터' 준우승을 하며 이름을 알렸으며, 지코의 '새삥', 제니의 '라이크 제니' 등 다양한 안무를 탄생시킨 스타 안무가다.
moonddo00@newspim.com