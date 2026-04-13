동문건설, '용인 고림 동문 디 이스트' 분양중

AI 핵심 요약beta
- 동문건설이 13일 용인 고림동에 '용인 고림 동문 디 이스트' 견본주택을 개관하고 분양을 시작했다.
- 지하 2층~지상 23층 6개 동 350가구 규모로 중소형 위주로 구성했다.
- 청약은 20일 특별공급 시작하며 학세권·반도체 클러스터 인접으로 수요 기대를 모았다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 동문건설은 경기도 용인시 처인구 고림동 620번지 일원에 공급하는 '용인 고림 동문 디 이스트' 견본주택을 개관하고 본격 분양중이라고 13일 밝혔다.
단지는 지하 2층~지상 23층 6개 동, 총 350가구 규모로 전용면적 59㎡ 74가구, 75㎡ 170가구, 84㎡ 106가구의 중소형 위주로 구성됐다.
청약 일정은 20일 특별공급, 21일 1순위, 22일 2순위 접수 후 29일 당첨자 발표, 5월 11~13일 정당계약을 진행한다.
단지는 반경 500m 내 유치원(신설 예정), 고진초·중·고가 위치한 쿼드러플 학세권에 고림2지구 문화공원, 경안천 수변공원, 석성산 등 녹지 인접으로 쾌적성을 강조한다.
생활권은 하나로마트, CGV, 이마트, 용인중앙시장, 처인구청이 가까우며 고림지구 개발로 상권 확충이 예상된다.
교통은 에버라인 고진역, 기흥역(분당선 환승), GTX-A 구성역, 용인IC(영동·수도권2순환·세종포천고속도로) 접근이 용이하고 경강선 연장 사업도 추진 중이다.
특히 삼성전자 용인 첨단시스템 반도체 단지와 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터까지 차량 30분대 생활권으로 직주근접 수요 기대를 모은다.
설계는 남향 위주 4베이 맞통풍, 공원형 단지(지상 차량 없음), 골프연습장·피트니스·키즈카페·카페테리아 등 커뮤니티 시설을 적용했다.
세대 내 팬트리·드레스룸 확보, All-In-One 주거 서비스(4년 무상, 스마트홈·자동출입·원패스 등), 동문 에어플러스(유상), 미세먼지 저감·보안 시스템(스마트 도어·무인택배 등)으로 차별화했다.
분양 관계자는 "교육·교통·생활 인프라와 반도체 벨트 배후 프리미엄, 중소형 특화 설계로 실수요자 관심 집중될 것"이라고 밝혔다.
견본주택은 경기도 용인시 수지구 동천동 898 일원에 마련돼 있다.
seraro@newspim.com