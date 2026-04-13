당정 "종량제 봉투 재고 3~4개월 수준…조달 단가 인상으로 보급량 증가"

AI 핵심 요약beta
- 당정은 13일 종량제 봉투 수급에 문제가 없다고 밝혔다.
- 안도걸 의원은 전국 재고가 3~4개월분이며 사재기가 진정됐다고 설명했다.
- 조달 단가 인상과 재생 원료 사용 확대 등 대책을 추진한다.
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"재생 원료 사용 비중 10%→30% 검토"
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 당정은 13일 최근 중동전쟁 여파로 사재기 현상이 벌어졌던 종량제 봉투와 관련해 전반적인 수급에 문제가 없다는 입장을 밝혔다.
더불어민주당 중동전쟁 경제대응 특별위원회 간사를 맡은 안도걸 의원은 이날 오전 국회의원회관에서 열린 3차 회의를 마친 뒤 기자들을 만나 이같이 밝혔다.
안 의원은 "종량제 봉투가 워낙 관심 사안이다 보니 기후환경에너지부에서 기초지자체별 수급 현황을 매일 모니터링하고 있다"며 "그 결과 전국 평균 재고량은 약 3~4개월분 수준인 것으로 파악됐다"고 밝혔다.
안 의원은 "종량제 봉투가 편의점·마트 등 지정 판매업소로 납품되는 과정에서 일부 병목 현상이 발생했으나 사재기 현상은 진정된 상태이고 현재 중동 전쟁 이전의 판매량과 비슷하거나 조금 높은 상태"라고 설명했다.
그러면서 "기후환경에너지부에서 지자체별 물량 보급 현황을 전산 시스템을 통해 공개하는 방안을 검토 중에 있다"며 "또 지속적으로 지자체별 재고 물량, 향후 입고 예정 물량 등을 파악해서 봉투 제작에 여유가 있는 업체를 연결시켜주고 있다"고 부연했다.
종량제 봉투 공급 확대를 위해 조달 단가도 인상했다고 밝혔다. 안 의원은 "그간 제작 업체들이 원료 가격 상승으로 납품을 미뤄왔는데 조달 단가가 인상됨에 따라 지자체와 수의 계약이 금주부터 다수 진행돼 물량 보급량이 크게 늘어날 것으로 기대하고 있다"고 말했다.
중장기적 대책으로 종량제 봉투 제작 시 재생 원료 사용도 확대하기로 했다. 안 의원은 "재생 원료 확보가 중요하다"며 "재생 원료를 활용할 수 있도록 생산 설비와 예산 지원을 하고 기존 종량제 봉투의 재생 원료 사용 비중이 10%인데 30%로 높이는 내용을 검토하고 있다"고 말했다.
안 의원은 "종량제 봉투 수급으로 국민 불편이 발생하지 않도록 관련 상황을 면밀히 관리하겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com