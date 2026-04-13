사천시, 차세대 통합문자시스템 도입…시민 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 경남 사천시가 13일 시민 소통 강화를 위해 차세대 통합문자시스템을 도입했다.
- 시스템은 RCS, 양방향 문자, 음성 문자, PDF 전송 등 기능을 갖춰 서비스 질을 높인다.
- RCS에 사천시 마크 표시로 보이스피싱 방지와 상호 소통이 가능해졌다.
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[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 시민과의 소통을 한층 더 강화하기 위해 '차세대 통합문자시스템'을 도입했다고 13일 밝혔다.
이번에 도입된 시스템은 ▲RCS(차세대 메시지) ▲양방향 문자 ▲음성 문자 ▲PDF 개별 전송 등 다양한 기능을 갖추고 있어 시민 서비스의 질적 향상이 기대된다.
'RCS 메시지'의 경우 최근 확산되고 있는 보이스피싱 등 각종 문자 사기에 대응해 수신 화면에 '사천시 마크'를 표시하는 기능이 도입됐다.
시민들은 이를 통해 사천시 공식 발신 여부를 쉽게 확인할 수 있어 문자 메시지의 신뢰도가 높아질 것으로 전망된다.
기존 문자메시지는 단순한 정보 전달에 한정됐으나, 새롭게 도입된 '양방향 문자' 기능을 통해 회의 참석 여부, 설문조사 응답, 사진·자료 제출 등 다양한 상호 소통이 가능해졌다.
시 관계자는 "이번 통합문자시스템 도입을 통해 시민과의 소통이 훨씬 원활해지고, 대민업무 담당 공무원들의 행정 업무도 효율적으로 개선될 것"이라며, "앞으로도 다양한 행정서비스 혁신을 통해 시민 중심의 스마트 행정을 실현하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com