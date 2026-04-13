'韓 작가 5인 강연' K그림책, 伊 볼로냐 도서전서 세계 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 출판진흥원이 13일부터 이탈리아 볼로냐아동도서전에 참가했다.
- 한국관에서 39개 출판사와 27개사 위탁도서로 수출상담을 진행했다.
- 15인 작가 작품 전시와 이금이·이억배 작가 특별 강연을 열었다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원이 13일부터 16일까지 이탈리아 볼로냐에서 열리는 '제63회 볼로냐아동도서전'에 참가해 한국 아동 출판콘텐츠의 해외 진출에 본격 나선다.
볼로냐아동도서전은 매년 90개국 이상, 1500여 개사의 출판 관계자가 참가하는 세계 최대 규모의 아동출판 저작권 거래 전문 행사다. 한국관은 352㎡ 규모로, 수출상담관과 작가홍보관을 양 축으로 운영된다.
수출상담관(280㎡)에는 창비·사계절출판사·다산북스 등 39개 국내 출판사가 개별 부스를 차리고 해외 바이어와 1대1 상담을 집중 진행한다. 직접 참가가 어려운 27개사의 위탁도서 100종에 대한 수출 상담도 전문 에이전시가 맡는다. 지난해에는 40개사가 참가해 556건의 상담을 성사시킨 바 있다. 14일에는 국내외 출판 관계자들이 한자리에 모이는 '네트워킹 데이'도 열린다.
작가홍보관(72㎡)에서는 국내 아동작가 15인의 대표작과 원화 등 총 109권이 전시된다. 도서전에 직접 참가하는 김유대·박건웅·소윤경·이승연·조오 작가가 워크숍과 강연 등 총 16회의 프로그램을 진행한다. 김유대 작가의 그림책 작업 워크숍, 박건웅 작가의 즉흥 그림 그리기, 소윤경 작가의 전통 소재 그림책 강연 등이 현장에서 펼쳐진다.
특별 세션도 눈길을 끈다. '아동문학계의 노벨상'으로 불리는 2026 한스 크리스티안 안데르센상 글 부문 최종 후보에 오른 이금이 작가의 특별 강연이 마련된다. 또 올해 3월 볼로냐라가치상을 받은 이억배 작가의 '오누이 이야기'(사계절출판사·특별부문 대상), 전보라 작가의 '마음 그릇'(토끼섬·오페라프리마 특별언급), 이경국 작가의 '상상 금지!'(로이북스·크로스미디어상 특별언급) 등 수상작을 중심으로 북토크와 특별 전시도 운영된다.
최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 "올해도 한국 작가들의 볼로냐라가치상 수상 소식과 함께 한국 그림책의 저력을 확인할 수 있어 뜻깊다"며 "우수한 국내 콘텐츠가 해외 시장으로 활발히 뻗어나가 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 판권 수출과 현지 마케팅 등 산업 성장을 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
도서전이 끝난 뒤에는 전시 도서를 현지 세종학당과 대학교 등에 기증해 한국 출판콘텐츠와의 현지 접점도 넓힌다.
fineview@newspim.com