韩官民联合代表团出访智利巴西 加速军工业挺进南美市场

纽斯频通讯社首尔4月13日电 韩国政府派出由外交部门和军工机构牵头的政企联合代表团，先后访问智利和巴西，推动军工产业拓展中南美市场。分析认为，此举是韩国加强军工出口、拓展海外市场的重要举措。

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据介绍，代表团于4月6日至10日访问智利圣地亚哥和巴西利亚，成员包括韩国外交部、防卫事业厅、大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）等政府及公共机构人员，以及HD现代重工业、韩国航空航天工业、韩华海洋、大韩航空等企业代表。

在智利期间，代表团参加了中南美地区大型军工与航空航天展览FIDAE 2026，设立韩国馆并开展推介活动。展会期间，智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特参观韩国展区，与相关企业代表进行交流。

代表团还与当地政府及军方举行会谈，就军工市场发展及合作机会进行沟通，并与韩国企业座谈，听取有关在当地推进项目的意见建议。

在巴西，代表团与相关部门举行多场会谈，并举办军工合作论坛。双方围绕航空、潜艇及陆基装备等领域的合作进行了讨论。此前，韩国与巴西已将双边关系提升为战略伙伴关系。

韩方表示，此次访问通过政府与企业协同推进，有助于提升军工产业国际竞争力，并为拓展中南美市场创造条件。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社