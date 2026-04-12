경남도·테크노파크, AI 이노베이션 아카데미 교육생 모집

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자기주도 학습 통한 프로젝트 중심 교육



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도와 경남테크노파크는 지역 제조업 AI 대전환을 위한 실무 인재 양성을 위해 '경남 인공지능(AI) 이노베이션 아카데미' 교육생을 모집한다고 12일 밝혔다.

이 사업은 수도권 AI 인재 쏠림을 해소하고 도내 산업 현장에 즉전력으로 투입 가능한 인재를 확보하기 위해 추진됐다. 서울 이노베이션 아카데미의 '코디세이' 플랫폼을 도입해 자기주도·동료학습 기반 실전 프로젝트 교육을 진행한다.

경남도와 경남테크노파크는 '경남 인공지능(AI) 이노베이션 아카데미(이하 '아카데미')' 교육생을 모집할 계획이다.사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

아카데미는 '3無 철학'(교수·교재·학비 없음)을 내세우며 프로젝트 중심 학습(PBL)으로 기술·소통·문제해결 역량을 키운다. 청년 정주를 위해 월 최대 100만원 장학금을 지원하며, 경남대 제5공학관 리모델링 후 10월 말 24시간 개방 교육장을 운영한다.

올인원 과정은 비전공자 대상 18개월 전문 교육으로 5월 모집, 11월 150명 시작한다. 입학 연수부터 AI 기초·심화·응용까지 커리큘럼을 운영하며, 지역 기업 프로젝트를 현직자와 수행해 수료 전 취업을 지원한다.

네이티브 과정은 대학생·취준생·재직자 대상 5개월 단기 과정으로 6월 모집, 7월 100명 시작한다. 생성형 AI 도구 활용에 초점을 맞춰 전공·직무 결합 업무 효율화 방법을 배운다.

42서울 성공 사례로 ㈜대모산개발단(대표 고성현)이 동료학습 후 창업 6개월 만에 직원 40명, 과기정통부 장관상 수상하며 월 억대 매출을 기록했다. 도는 취·창업 프로그램과 연계해 인재를 지역 경제 혁신 동력으로 키운다.

이미화 산업국장은 "지역 기업과 청년들과 함께 경남 인공지능(AI) 이노베이션 아카데미에서 경남의 미래를 만들어 나가겠다"며, "아카데미에서 배출된 인재들이 도내 강소기업과 중견기업의 인공지능(AI) 전환을 이끄는 핵심 동력이 되고, 나아가 경남을 기반으로 인공지능(AI) 스타트업을 일궈낼 수 있도록 취·창업 지원에 집중하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com