민형배, 완도 화재 현장 찾아 "사고 수습 최선"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 더불어민주당 예비후보가 12일 완도 냉도공장 화재 현장을 방문했다.
- 순직 소방관 2명 유족과 동료에게 위로를 전하고 지원 약속했다.
- 김영록 예비후보도 현장을 찾아 유가족과 대원들을 위로했다.
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[완도=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 12일 완도 냉도공장 화재로 순직한 소방관 2명의 명복을 빌었다.
민 예비후보는 이날 전남 완도군 군외면 화재 현장을 찾아 유족에게 "이루 말할 수 없는 슬픔에 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "사고 수습과 유가족 지원에 빈틈이 없도록 끝까지 살피겠다"고 약속했다.
동료 소방대원에게는 "함께 현장을 지키다 동료를 잃은 여러분의 슬픔과 고통도 감히 헤아리기 어렵다"며 "그 아픔을 우리는 결코 잊어서는 안 된다"고 했다.
민 예비후보는 "시민의 안전을 지키기 위해 화염 속으로 뛰어든 두 분의 희생 앞에 말문이 막히는 심정"이라며 "두 분은 단순히 임무를 수행한 것이 아니라 누군가의 생명을 지키기 위해 자신의 목숨을 내놓은 것"이라고 했다.
그러면서 "참담한 마음을 가눌 길 없지만 두 분의 희생이 헛되지 않도록 소방관을 비롯한 모든 현장 공무원의 안전한 근무 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
김영록 전남광주특별시장 예비후보도 같은 날 현장을 찾아 순직 소방관의 유가족과 동료 대원들을 위로했다.
그는 "가장 위험한 곳에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 끝까지 헌신하신 두 분의 용기에 깊은 경의를 표한다"며 "동료 대원에게도 진심 어린 위로와 격려의 말을 전한다"고 말했다.
이번 화재는 이날 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 발생했으며 약 3시간 만에 완진됐다.
공장 관계자가 냉동창고 바닥에서 에폭시 작업(페인트 제거)을 하는 과정에서 토치를 사용하다가 발생한 것으로 추정된다.
bless4ya@newspim.com