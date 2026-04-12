전남도, 유가 상승에 기초수급자 5만원 지원

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8만 9000가구…내달 10일까지 지급





[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 국제 유가 상승으로 저소득층의 생활비 부담이 커지자 도내 기초생활수급자 8만9000가구에 가구당 5만원의 생계비를 지원한다고 12일 밝혔다.

이번 지원은 고유가·고물가로 생계비 압박을 겪는 생계·의료·주거급여 수급자를 대상으로 진행된다.

전라남도청 전경 [사진=조은정 기자]

도는 총 44억 5000만원의 예비비를 투입해 별도 신청 절차 없이 기존 복지급여 계좌를 통해 가구주에게 지급할 예정이다. 다만 압류방지통장을 사용하는 등 계좌 입금이 어려운 경우에는 읍면동 주민센터에서 신청·접수를 받아 지급한다.

전남도는 사전 안내를 강화해 대상자 누락을 최소화하고 해당 지원금이 신속히 전달되도록 행정 절차를 지원할 방침이다.

도는 10일부터 지급 대상자를 확정해 안내를 시작했으며 내달 10일까지 지급을 완료할 계획이다. 또한 지원 누락이나 이중 지급이 발생하지 않도록 모니터링을 강화한다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "유가 상승으로 필수 생활비 부담이 늘어난 상황에서 이번 지원이 취약계층의 생활 안정에 도움이 되길 바란다"며 "도민의 삶을 최우선으로 고려한 민생 안정 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com