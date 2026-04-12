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[인터뷰] "꽃으로 이야기하는 매력"…어머니 뒤이은 남윤희 화훼장식 국가대표

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  • 남윤희 선수가 3일 인천 글로벌숙련기술진흥원에서 훈련한다.
  • 어머니 영향으로 화훼장식 시작해 9월 22일 상하이 기능올림픽 출전한다.
  • 매일 구보와 12시간 훈련하며 부채형 핸드타이드로 실력 보인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 9월 中 상하이서 국제기능올림픽…72개국 참여
플로리스트 어머니 뒤이은 국가대표 된 남윤희 선수
하루 12시간 훈련·주 3회 헬스…꽃으로 준비하는 메달
동양·서양 접목한 부채 꽃다발로 세계 무대 두드린다
AI는 거들 뿐 손기술로 실물을…"AI 시대에도 대체 불가"

[인천=뉴스핌] 양가희 기자 = "전국대회를 준비하는 어머니 옆에서 어릴 때부터 쪼가리 꽃으로 새를 만들면서 놀았어요. 내 이야기를 꽃으로 표현할 수 있다는 것을 그때 깨달았죠"

스포츠에만 올림픽이 있는 게 아니다. 자동차 정비부터 헤어디자인, 사이버보안, 용접 등 64개 직종에 걸쳐 '국가대표 기술인'이 출전하는 국제 기능올림픽 대회가 있다. 꽃다발을 만드는 플로리스트들도 올림픽에서 실력을 겨룬다. 첫 기능올림픽은 제2차 세계대전 이후 1950년 스페인에서 시작됐으니 76년의 역사를 자랑한다. 올해 9월 22일부터 27일까지 중국 상하이에서 열리는 48회 올림픽에는 72개국 선수 및 국제지도위원 1500여명이 참여할 예정이다.

<뉴스핌>은 최근 인천 글로벌숙련기술진흥원에서 화훼장식 국가대표 남윤희(20) 선수와 만났다. 남 선수도 올해 상하이 기능올림픽에 출정한다. 플로리스트인 어머니의 영향으로 어린 시절부터 쪼가리 꽃(화훼장식 작품에 활용되지 않고 버려지는 작은 꽃)을 가지고 놀았다는 그는 지난해 11월 진흥원에 입소한 이후 다른 국가대표들과 함께 매일 아침 7시 구보를 시작한다며 일과를 설명했다.

화훼장식 국가대표 남윤희 선수가 지난 3일 인천 글로벌숙련기술진흥원에서 작품을 만들고 있다. 남 선수는 오는 9월 중국 상하이에서 열리는 제48회 국제기능올림픽에 출전할 예정이다. [사진=한국산업인력공단]

훈련실에 들어가기 10분 전, 아침 8시 50분 모든 선수들은 1층에 모여 "오늘도 안전 안전 안전! 중국 상하이 대회까지 163일! 아자 아자 아자"라고 외친다. 남 선수는 매일 오전 9시부터 오후 9시까지 훈련에 임하고, 훈련이 끝나면 주 3회 헬스장에서 개인 운동을 진행한다.

남 선수는 조경학을 전공하는 대학생이기도 하다. 기능올림픽 국가대표로 선발된 이후 1학년 1학기까지만 다녀 현재는 휴학 상태다. 그룹 엑소(EXO) 멤버 겸 배우 도경수를 좋아하고 상하이에서 하고 싶은 일은 '왕홍 체험'이라고 말하는 그는 평범한 대학생처럼 보였지만, 알고 보면 22세 이하 한국인 중 핸드타이드(꽃다발)를 가장 잘 만드는 실력자다.

남 선수의 훈련은 플로자인 대표 김은영(35) 국제지도위원이 총괄하고 있다. 그 역시 2016년 독일 라이프치히 올림픽 화훼장식 금메달리스트다.

남윤희 선수가 지난 3일 인천 글로벌숙련기술진흥원에서 <뉴스핌>과 인터뷰하고 있다. [사진=한국산업인력공단]

김 지도위원은 "남 선수는 작년 전국대회 우승자 두 명, 올해 전국대회 우승자 두 명 총 네 명의 상비군 가운데 선발된 한 명이다. 2차까지 열린 국가대표 평가전을 통과한 유일한 선수"라며 "손이 굉장히 빠르고 섬세한 작업에 능해 신부 부케와 주얼리에 강점을 보인다"고 자랑했다.

다음은 남윤희 선수와 일문일답

- 화훼장식을 시작한 계기는

▲플로리스트인 어머니께서 제가 어릴 때 화훼장식 전국대회를 준비하셨다. 그 옆에서 쪼가리 꽃으로 새를 표현한 작품을 만들면서 놀았는데, 제 이야기를 꽃으로 만들 수 있다는 것을 처음 경험했다. 즐겁고 좋은 기억으로 남아있다. 초등학생 때는 꽃꽃이를 취미로 하다가, 중학생이 되어 진로를 고민하면서 이 분야로 점점 깊게 파고들었다. 기능올림픽의 존재는 어머니를 통해 어릴 때부터 자연스럽게 알게 됐고, 국가대표가 되는 것이 인생의 목표였다.

- 가장 잘 만든 작품 하나를 소개한다면 

▲부채 모양 핸드타이드(꽃다발). 화훼장식에 익숙하지 않은 이들도 이걸 보고 예쁘다는 말을 많이 하더라. 이번 올림픽 훈련 과정에서 만들었다. 제가 봐도 괜찮은 디자인 같아 기억에 남는다.

▲(김은영 국제지도위원) 부채는 동양 문화에서 자주 등장하는 소재 중 하나다. 굉장히 대칭적이라 (동양 문화에) 익숙하지 않은 서양인들도 좋아한다. '부채형 작품을 해 보면 어떨까' 생각하면서 준비하다가 핸드타이드에서 굉장히 좋은 작품이 나왔다. 서양 꽃꽃이와 동양 꽃꽃이를 접목한 작품이기도 하다.

[인천=뉴스핌] 양가희 기자 = 남 선수가 평소 훈련하는 작업실의 모습. 남 선수가 공부한 레퍼런스 이미지가 벽면을 채우고 있다. 2026.04.12 sheep@newspim.com

- 어머니도 플로리스트시다. 국가대표 선발 소식에 어떤 반응이셨나

▲처음에는 많이 걱정하셨다. '정말 힘들 텐데 할 수 있겠냐' 물어보신 적도 있다. 제가 연습하는 모습을 한 번 보시더니 '될 것 같다'는 느낌이 드셨다며 지금은 아낌없이 밀어준다. 국가대표로 선정됐을 땐 저보다 어머니가 더 좋아하셨다.

- 훈련은 어떻게 하고 있나

▲입소한 국가대표 모두 아침 7시에 구보를 한다. 아침 9시부터 저녁 9시까지는 기본 훈련 시간이다. 훈련이 끝나면 월요일·화요일·수요일 최소 3일은 헬스장에 가는 걸로 체력 훈련을 하고 있다.

작품 훈련의 경우 디자인을 정하는 작업이 제일 중요하다. 화훼장식 대회는 선수마다 다른 디자인을 구현하는 방식으로 진행되기 때문이다. 지금은 지도위원 선생님들이 주는 레퍼런스 이미지를 바탕으로 제 디자인을 찾는 훈련을 하고 있다. 레퍼런스 이미지를 만들 때는 인공지능(AI) 툴을 활용한다.

화훼장식 직종에서는 개최국의 문화·예술 관련 문제가 자주 나온다. 지난 올림픽이 프랑스 리옹에서 열렸는데, 리옹은 실크 산업으로 유명하다. 서프라이즈 소재로 실크가 나오더니 실크 산업에 맞춰 신부 부케를 장식하라는 문제가 출제됐다. 그래서 중국, 특히 상하이 관련 문화를 많이 공부하고 이에 맞춰 작품을 만드는 훈련을 하고 있다.  

부지도위원·지도위원 선생님들과 상하이 꽃시장을 찾아 공부한 적이 있다. 우리나라 꽃보다 크기가 큰 꽃이 많았다. 동방명주 같은 유명한 건축물도 봤는데, 밤에는 불빛을 받은 보라색이 인상적이었고 낮에는 금속 느낌이 많이 났다.

[인천=뉴스핌] 양가희 기자 = 화훼장식 국가대표 남윤희 선수가 직접 만든 핸드타이드(꽃다발)를 들고 있다. 2026.04.12 sheep@newspim.com

- 힘들 때 이겨내는 방법은

▲(디자인에) 정해진 답이 없다 보니 이상하게 나올 때가 있다. 그럴 때면 '실력이 늘고 있는 게 맞나' 이런 생각도 든다. 요즘은 대회 끝내고 선생님들과 할 즐거운 일을 생각하고 있다. 제가 메달을 따면 선생님들 네 분과 '왕홍 체험'을 하기로 했다. 아이돌 도경수를 좋아해서, 부지도위원 선생님이 '윤희야. 메달 따면 도경수가 결혼하자고 할 거야'라는 말씀도 해 준다.

- 올림픽에 나가는 각오는

▲유럽 국가가 화훼장식 직종에서 강세를 보이는 경우가 많다. 역사도 길다. 이번에는 동양, 그중 한국이 꽃을 잘한다고 알릴 것이다. 돌아오는 비행기에서 활짝 웃으면서 돌아올 수 있도록 준비하고 있다.

- 올림픽 이후의 목표도 있을까

▲대회가 끝나면 학교에 복학할 예정이다. 조경 전공이지만, 원예 쪽도 배우려고 한다. 한 사람을 위해 꾸미는 공간 장식, 무대 장식을 직업으로 삼고자 한다. 한 명의 이야기를 꽃에 담고 싶다.

- 좋아하는 아이돌을 염두에 둔 목표인가

▲(도경수의) 싱글 앨범 중 '밤에 내린 눈'이라는 노래가 있다. 흰색, 하늘색, 연한 분홍색 중심으로 차가우면서도 포근한 느낌이 나도록 무대를 꾸미면 좋겠다.

남윤희 선수의 지도를 맡은 김은영 국제지도위원이 지난 3일 인천 글로벌숙련기술진흥원에서 <뉴스핌>과 인터뷰하고 있다. [사진=한국산업인력공단]

다음은 김은영 지도위원과 일문일답.

- 남 선수의 훈련은 어떻게 기획하고 있는지 

▲저는 정지도위원이고, 제 아래 부지도위원이 세 분 있다. 한 분은 최근 전국대회 입상자로 최신 디자인과 테크닉 이해도가 높다. 다른 분은 국제대회 선배로 국제대회가 요구하는 역량을 알려준다. 또 남 선수와 오래 호흡을 맞춘 선생님이 있는데, 동양 꽃꽃이에 특화된 분이다. 화훼장식에서 주로 하는 작품은 서양 꽃꽃이에 가깝다. 동양 꽃꽃이는 (사용하는 꽃의) 종류가 적고 공간미를 살려야 하기에 이런 부분을 지도하고 있다. 선생님들끼리 남 선수가 만든 작품 사진을 기반으로 미드저니나 나노바나나 같은 이미지 AI 툴을 활용해 레퍼런스 회의를 하다 보면 새벽 2시는 금방이다.

- 지도위원인 동시에 2013년에 먼저 금메달을 딴 선배이기도 하다. 선배로서 후배를 보는 소감은
▲제가 선수로 나간 지 10년이 조금 더 지났다. 지도위원이 된 것은 이번이 처음이다. 과거 힘들던 과정이 생각나더라. 제가 겪었던 불편하던 경험을 (남 선수는) 겪지 않도록 채워주려고 한다. 화훼장식 선수는 전반적으로 2세 비율이 높다. 저도 어릴 때부터 애정을 가지고 하는 일하기 시작했고, 후배들을 돕고자 하는 마음으로 지도위원직을 맡았다.

- 덧붙이고 싶은 말이 있다면

▲기능올림픽이 많이 알려지면 좋겠다. AI 시대에는 의사나 변호사 등 과거 촉망받던 직업군이 하향세다. 저희가 하는 일은 몸이 기억하는 기술이고, AI로 대체될 수 없다. 디자인 구상 과정에 AI를 활용하더라도 실물 구현은 저만 할 수 있다. (실재하지 않는 것을) 실물로 구현하는 일이 얼마나 어렵고 대단한가. 이런 일을 할 수 있는 건 기능인뿐이다.

sheep@newspim.com

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