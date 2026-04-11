[핌in현장] 방탄소년단 "아미들 에너지 대단해…더할 나위 없이 완벽한 공연"

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[고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)이 4만4000객석을 가득 채운 아미들을 향해 "완벽한 공연이 될 것"이라고 말했다.

방탄소년단이 11일 경기 고양시에 위치한 고양종합운동장에서 새 월드투어 '아리랑(ARIRANG)'을 개최했다. 이번 공연은 지난 9일 첫 포문을 열었으며, 이날과 오는 12일 총 3일간 진행된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단이 고양에서 진행한 월드투어 현장. [사진=빅히트뮤직] 2026.04.11 alice09@newspim.com

이번 공연은 2022년 4월 진행했던 '방탄소년단 퍼미션 투 댄스 온 스테이지(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE)' 이후 약 4년 만에 재개되는 것이다.

이날 방탄소년단은 오프닝부터 신보 '아리랑'의 수록곡 '훌리건(Hooligan)'과 '에일리언스(Aliens)', '데이 돈트 노우 바웃 어스(they don't 'bout us)', '라이크 애니멀스(Like Animals)' 등을 선보였다.

이어 '스윔(SWIM)'과 '메리 고 라운드(Merry Go Round)'로 서정적인 분위기를 연출했다. 특히 '메리 고 라운드'에서는 흰 천과 무대 연출을 통해 회전목마를 표현해 시선을 끌었다.

무대가 끝난 후에 객석에서는 엄청난 함성이 쏟아져 나왔다. 제이홉은 "우리 아미 분들의 에너지가 대단하다. 날씨가 좋아서 그런지 분위기가 더 좋은 것 같다"고 호응했다. 정국은 "앞으로도 지금처럼만 신나게 즐겨주시면 더할 나위 없이 완벽한 공연이 될 것 같다"고 말했다.

뷔는 "이제 아미들이 정말 불타올라야 할 타이밍"이라고 귀띔했다. 이에 지민은 "여러분 놀 준비 됐느냐"라고말하며 '낫 투데이(Not Today)'를 선곡했다.

alice09@newspim.com