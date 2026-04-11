평택시, 여름철 자연재난 대비 주요 방재시설 집중 점검

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 여름철 자연재난에 선제적으로 대비하기 위해 지역 내 주요 방재시설을 대상으로 집중 점검했다.

11일 시에 따르면 이번 점검은 우기를 앞두고 도심지 침수 우려 지역과 핵심 방재시설의 가동 상태를 종합적으로 확인하기 위해 실시됐다.

여름철 자연재난을 대비해 주요 방재시설을 관계 공무원들과 점검하고 있는 정장선 평택시장[사진=평택시]

특히 이날 정장선 시장은 관계 부서장들과 함께 통복2배수펌프장, 세교지하차도, 합정동 일대 빗물받이 등 주요 현장을 찾아 직접 눈으로 보며 재난 대응 시스템 전반을 점검했다.

현장에서는 배수펌프의 실제 가동 시연, 지하차도 내 자동 진입 차단시설 등 물리적 통제 시스템을 확인하고, 도심 침수 예방을 위한 빗물받이 이물질 준설 상태를 꼼꼼히 살폈다.

정장선 시장은 "기후변화로 인해 예상을 뛰어넘는 국지성 집중호우가 빈번하게 발생하고 있다"며 "시설물 작동 지연이나 배수 불량으로 인한 시민 피해가 발생하지 않도록 방재시설물 관리와 사전 예찰에 최선을 다해달라"고 당부했다.

이어 정 시장은 "위험 상황 발생 시 즉각적인 현장 통제와 신속한 배수 처리가 이뤄질 수 있도록 지침 준수와 철저한 대응을 해 달라"고 강조했다.

krg0404@newspim.com