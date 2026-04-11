민주당 평택시장 후보 경선 '통합 구도' 재편…김기성, 공재광 지지 선언

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 더불어민주당 평택시장 후보 경선 예선에서 고배를 마신 김기성 예비후보가 본경선을 앞두고 공재광 예비후보 지지를 선언해 주목되고 있다.

11일 공재광 예비후보 측은 김기성 예비후보가 공 예비후보에 대한 지지를 공식 선언했다고 밝혔다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 평택시장 선거에 공식 출마의 뜻을 밝히고 있는 공재광 전 평택시장.2026.02.10 krg0404@newspim.com

이 때문에 지역 정가에서는 지역 기반과 당내 영향력을 결집시켜 경선 판세에 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

김기성 예비후보는 3선 평택시의원과 평택시의회 부의장을 지낸 인물로, 평택복지재단 이사장과 평택당진항발전협의회 회장을 역임하며 지역사회에서 핵심 역할을 해왔다.

공재광 예비후보는 민선 6기 평택시장을 지낸 행정 전문가로, 당대표 특보와 정책위원회 부의장 등을 맡아 현장과 중앙 경험을 바탕으로 '즉시 실행형 시정'을 비전으로 내세워왔다.

이에 대해 공재광 예비후보는 "김기성 후보님의 결단에 깊이 감사를 드린다"며 "평택을 위한 진심과 정책을 하나로 모아 본경선 승리로 보답하겠다"고 말했다.

이어 "이번 경선은 경쟁을 넘어 통합으로 나아가는 과정"이라며 "분열이 아닌 하나된 힘으로 민주당 승리와 평택의 미래를 완성해 나가겠다"고 약속했다.

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