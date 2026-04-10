언론진흥재단 신임 상임이사에 김현준·임석규·구용회

AI 핵심 요약beta
- 한국언론진흥재단은 10일 김현준 경영본부장 등 신임 상임이사 3인을 취임시켰다.
- 신임 이사들은 공개모집과 심사, 장관 승인을 거쳐 3년 임기로 임명됐다.
- 김현준은 연합뉴스 원로, 임석규는 한겨레 디지털 전문가, 구용회는 CBS 보직 경력자다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국언론진흥재단은 10일 김현준 경영본부장, 임석규 미디어본부장, 구용회 정부광고본부장 등 신임 상임이사 3인이 공식 취임했다고 밝혔다.
신임 본부장들은 공개모집과 이사회 심사·추천, 문화체육관광부 장관 승인을 거쳐 재단 이사장이 임명했으며, 임기는 3년이다.
김현준 경영본부장은 서울대 서양사학과를 졸업하고 연합뉴스 사회부장·상무이사를 역임한 언론계 원로다. 취임 직전까지 네이버 뉴스제휴위원회 정책위원과 언론중재위원회 충북중재부 중재위원으로 활동하며 미디어 정책 현장과 가까이 해왔다.
임석규 미디어본부장은 서울대 언어학과를 졸업하고 동국대 언론정보대학원에서 언론학 석사 학위를 취득했다. 한겨레신문에서 정치부장, 논설위원을 거쳐 디지털미디어국장과 편집국장을 지낸 디지털 전환 경험이 풍부하다.
구용회 정부광고본부장은 성균관대 영문학과를 졸업하고 CBS에서 외교팀장, 정책기획본부장, 경인본부장, 논설위원, 신사옥추진본부장 등 주요 보직을 두루 거쳤다.
fineview@newspim.com