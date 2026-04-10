김영록, 신정훈·강기정과 손잡고 동부권 민심 투어

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순천 웃장·순천대·여수 상공회의소 찾아

[순천·여수=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 경선후보가 신정훈·강기정 전 후보와 함께 순천·여수 등 동부권을 찾아 표밭을 갈았다.

김 경선후보와 강 전 후보는 이날 순천시 웃장을 방문해 바닥민심을 훑었다. 경제적 어려움을 호소하는 상인들의 의견을 듣고, 국밥골목에서 식사를 함께하며 소통의 시간을 가졌다.

동부권 민심 투어. [사진=김영록 후보 캠프] 2026.04.10 ej7648@newspim.com

이어 순천대 우석홀에서 열린 '신정훈 예비후보 지지자 모임'에 참석해 지지층 결집에 나섰다.

신 전 후보는 100여 명의 지지자 앞에서 "난마처럼 얽힌 통합특별시의 앞날을 생각하면 풍부한 행정 경험과 뛰어난 소통 능력을 가진 김영록 후보가 적임자일 수밖에 없다"고 치켜세웠다.

이에 김 경선후보도 "농어촌기본소득 등 신 의원의 훌륭한 정책을 받아 실현시키는 등 전남광주특별시의 발전을 위해 하나로 함께 가겠다"며 "여러분과 함께 신정훈의 꿈을 기필코 이루겠다"고 밝혔다.

동부권 민심 투어. [사진=김영록 후보 캠프] 2026.04.10 ej7648@newspim.com

이후 김 경선후보는 다시 강 시장과 함께 여수 상공회의소를 찾아 석유화학산업 구조조정으로 어려움을 겪고 있는 경제 현황을 살폈다.

김 경선후보는 내·외국인 카지노와 호텔·컨벤션·해양레저가 결합한 복합리조트 단지 조성, 여수공항의 국제공항화 등 공약으로 위기를 극복하겠다는 구상을 밝혔다.

김 경선후보는 "김영록과 신정훈, 강기정이 대통합으로 하나가 돼 함께 뛰고 있다"면서 "승리의 그날까지 오직 전남광주특별시와 시도민의 미래만을 생각하면서 함께 나아가겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com