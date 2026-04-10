김영록, 신정훈·강기정과 손잡고 동부권 민심 투어

AI 핵심 요약beta
- 김영록 경선후보가 10일 신정훈·강기정 전 후보와 순천·여수 표밭을 돌았다.
- 순천 웃장 상인 의견 듣고 국밥골목 식사하며 소통하고 지지자 모임 참석했다.
- 여수 상공회의소 방문해 복합리조트·국제공항 공약 제시하며 대통합 강조했다.
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[순천·여수=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남광주특별시장 경선후보가 신정훈·강기정 전 후보와 함께 순천·여수 등 동부권을 찾아 표밭을 갈았다.
김 경선후보와 강 전 후보는 이날 순천시 웃장을 방문해 바닥민심을 훑었다. 경제적 어려움을 호소하는 상인들의 의견을 듣고, 국밥골목에서 식사를 함께하며 소통의 시간을 가졌다.
이어 순천대 우석홀에서 열린 '신정훈 예비후보 지지자 모임'에 참석해 지지층 결집에 나섰다.
신 전 후보는 100여 명의 지지자 앞에서 "난마처럼 얽힌 통합특별시의 앞날을 생각하면 풍부한 행정 경험과 뛰어난 소통 능력을 가진 김영록 후보가 적임자일 수밖에 없다"고 치켜세웠다.
이에 김 경선후보도 "농어촌기본소득 등 신 의원의 훌륭한 정책을 받아 실현시키는 등 전남광주특별시의 발전을 위해 하나로 함께 가겠다"며 "여러분과 함께 신정훈의 꿈을 기필코 이루겠다"고 밝혔다.
이후 김 경선후보는 다시 강 시장과 함께 여수 상공회의소를 찾아 석유화학산업 구조조정으로 어려움을 겪고 있는 경제 현황을 살폈다.
김 경선후보는 내·외국인 카지노와 호텔·컨벤션·해양레저가 결합한 복합리조트 단지 조성, 여수공항의 국제공항화 등 공약으로 위기를 극복하겠다는 구상을 밝혔다.
김 경선후보는 "김영록과 신정훈, 강기정이 대통합으로 하나가 돼 함께 뛰고 있다"면서 "승리의 그날까지 오직 전남광주특별시와 시도민의 미래만을 생각하면서 함께 나아가겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com