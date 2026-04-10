韩国央行维持现基准利率2.5%不变

纽斯频通讯社首尔4月10日电 据韩国银行（央行）10日消息，金融通货委员会会议当天举行，决定将基准利率维持在年利率2.5%不变。这是央行连续第7次维持利率不变。

图为26日，韩国银行（央行）行长李昌镛主持召开金融货币委员会全体会议。【图片=纽斯频通讯社、媒体共同采访团】

央行在当天发布的货币政策声明中表示，受中东局势影响，通胀上行压力与经济增长下行压力同时加大，金融和外汇市场波动明显上升，不确定性依然较高。在此背景下，维持当前利率水平并继续观察形势变化是较为适当的选择。

声明指出，尽管全球经济此前保持相对稳定增长，但随着中东局势发展，能源价格上涨和供应受阻，预计经济增长将有所放缓，同时通胀压力上升。未来全球经济走势还将受到主要经济体政策调整及人工智能（AI）投资变化等因素影响。

在国内方面，韩国央行预计今年经济增长率将低于此前2%的水平。声明称，虽然出口和消费推动经济保持改善，但中东局势导致经济信心减弱，部分行业生产受阻，增长下行压力有所加大。

物价方面，受油价上涨影响，韩国3月消费者物价涨幅升至2.2%。央行预计，未来通胀水平可能维持在2%中高区间，全年通胀率或明显高于此前预测。

金融市场方面，受中东局势及美元走强影响，韩元对美元汇率升至1500韩元区间，国债收益率和股市波动加剧。不过，在美国与伊朗达成临时停火后，市场出现一定程度企稳迹象。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社