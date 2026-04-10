안양시, 올해 첫 추경 예산안 1조9526억 규모 편성

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'본예산 1조8640억보다 886억(4.75%) 증가"

"확정되는 대로 신속한 집행 통해 시민 편익 증진"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 '2026년 제1회 추가경정 예산안(추경 예산안)'을 본예산(1조8640억 원)보다 886억 원(4.75%) 증가한 1조9526억 원 규모로 편성했다고 10일 밝혔다.

안양시청 전경. [사진=안양시]

시에 따르면 회계별로는 일반회계가 기정액 대비 약 713억 원(4.3%) 증가한 1조7255억 원, 특별회계는 173억 원(8.2%) 증가한 2271억 원이 편성됐다.

분야별 주요 사업으로 일반 공공행정 및 안전 분야는 ▲재난관리기금 전출금(49억 원)▲24시간 AI민원상담서비스 구축(8억4000만 원)▲호현복합청사 주차장 보수·보강(7억 원)▲차량번호인식 통합운영시스템 구축(2억 원) 등을 편성했다.

교육·문화 분야는 ▲평촌도서관 건립 및 개관비용(13억 원) ▲박달동 생활체육시설 조성공사(8억 원) ▲비산체육공원 축구장 인조잔디 교체(7억 원) ▲중앙공원 엑스(X) 게임장 시설개선 사업(4억 원) 등이다.

사회복지·보건 분야는 ▲장애인활동지원 급여 지원(38억 원)▲출산지원금(22억6000만 원)▲장애인 직업재활시설 운영 관련 사업비(11억 원) ▲결식아동 급식지원(7억4000만 원)▲의료요양돌봄 통합지원(6억 원)▲국가예방접종 사업(4억 원) 등이 포함됐다.

산업·경제·환경 분야는 ▲업사이클센터 설치사업(40억 원)▲지역화폐 발행지원(26억 원)▲가연성 생활폐기물 민간소각 위탁처리비(20억 원)▲경기도 상권매니저 지원(3억5000만 원)▲평촌1번가 개방화장실 환경개선(2억4000만 원)등을 반영했다.

교통 및 물류 분야는 ▲ 유가보조금(73억3000만 원)▲THE경기패스(65억3000만 원)▲수도권 환승할인 손실보전 부담금(27억5000만 원)▲어르신 교통비 지원(15억 원)▲저상버스 도입 지원(13억 원)▲어린이·청소년 교통비 지원(5억 원) 등을 편성했다.

국토 및 지역개발 분야는 ▲수암천 하천정비사업(52억 원)▲안양4동 주민커뮤니티시설 및 지하주차장 조성사업(20억원)▲삼신6차 아파트 앞 육교 승강기 설치(5억 원)▲금성어린이공원 정비(5억 원)▲비산지하차도 방음터널 설치(4억5천만원)▲(구)농림축산검역본부 녹지공간 보행환경 개선(2억원) 등이다.

이번 추경 예산안에는 국도비 보조사업, 용도지정사업, 반환금 등 필수경비를 편성하고 안전한 도시환경 구축, 사회적 약자 지원, 문화·체육 인프라 확충 등 시민 편익 증진 사업을 반영했다.

시 관계자는 "어려운 재정 여건 속에서도 최대한 효율적인 재정 운용을 목표로 편성했다"며 "추경 예산이 확정되는 대로 신속한 집행을 통해 시민 편익 증진을 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편 제1회 추경 예산안은 4월 13일부터 24일까지 열리는 제310회 안양시의회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.

1141world@newspim.com