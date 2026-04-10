국힘 경기도당 공관위, 10일 기초자치단체장 경선결과 발표

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 공관위가 10일 기초자치단체장 경선결과를 발표했다.
- 양주 강수현·과천 신계용·의왕 김성제 등 10개 지자체 후보를 결정했다.
- 양평·가평·연천은 11~12일 결선경선을 치른다.
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[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 공천관리위원회(공관위)는 10일 오전 6.3지방선거 기초자치단체장 경선결과를 발표했다.
공관위는 도당 5층에서 지난 8일과 9일 실시된 경기도지역 50만이하 시군 기초자치단체장 경선에서 안성시, 양주시, 과천시, 의왕시, 하남시, 여주시, 이천시, 의정부시, 구리시, 광주시, 연천군 등 9개 지자체의 최종 경선결과를 발표했다.
또 연천군, 양평군, 가평군의 예비경선 결과를 발표했고 경선에서 선출된 후보가 오는 11일과 12일 이틀동안 현 자치단체장과 결선 경선을 치르게 될 예정이다.
앞서 공관위는 지난달 18일 광명시, 동두천시, 오산시, 군포시, 포천시는 단수 추전한 바 있다.
경선에서 승리한 후보는 오는 6월3일 치러지는 전국지방선거 기초자치단체장선거에서 국민의힘 후보로 선거에 나서게 된다.
△50만이하 기초자치단체장 경선 결과
▲양주시 강수현 현 양주시장
▲과천시 신계용 현 과천시장
▲의왕시 김성제 현 의왕시장
▲하남시 이현재 현 하남시장
▲여주시 이충우 현 여주시장
▲이천시 김경희 현 이천시장
▲안성시 김장연 국민의힘 경기도당 부위원장
▲의정부시 김동근 현 의정부시장
▲구리시 백경현 현 구리시장
▲광주시 방세환 현 광주시장
△4월11일~12일 결선경선자 명단
▲양평군 전진선 현 양평군수 / 김덕수 국민의힘 경기도당 부위원장
▲가평군 서태원 현 가평군수 / 박범서 전 KBS 충주방송국장
▲연천군 김덕현 현 연천군수 / 김정겸 국민의힘 중앙위원회 농림축산분과 부위원장
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