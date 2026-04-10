최형식 전 담양군수 "김영록 8년 도정 무능·무책임"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"리더십 교체 필요해…민형배 후보가 답"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 최형식 전 담양군수(신정훈 전 캠프 총괄선대본부장)가 10일 김영록 더불어민주당 저남광주통합특별시장 경선 후보를 향해 "8년 도정은 무능과 무책임으로 점철된 실패"라고 직격했다.

최 전 군수는 이날 민 후보 측 경선사무소에서 기자회견을 열고 이렇게 밝혔다. 그는 현재 민형배 캠프 총괄선대위원장을 맡고 있다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 2026.04.10 bless4ya@newspim.com

최 전 군수는 "지난 8년 전남은 인구 감소와 청년 유출 등에서 한계를 드러냈다"며 "변화의 시대에 과거 방식으로는 미래를 열 수 없다"고 지적했다.

또 "타운홀 미팅에서도 지역 현안에 대한 해법을 제시하지 못하고 준비 부족과 전략 부재를 드러냈다"며 "이 같은 리더십은 더 이상 선택받기 어렵다"고 비판했다.

아울러 "전남광주발전연구원을 분리했던 당사자가 통합을 주장하는 것은 설득력을 잃는다"며 "책임 회피형 리더십으로 통합 특별시를 맡겠다는 것은 과욕"이라고 밝혔다.

최 전 군수는 "이번 선거는 지난 8년 도정에 대한 평가이자 심판이며 지금 필요한 것은 권력의 연장이 아니라 완전한 교체"라면서 "이제 바꿔야 한다. 답은 민형배 후보"라고 강조했다.

그는 "민 후보는 초디지털·인공지능 시대와 산업 전환, 기후위기 속에서 지역의 미래를 설계할 수 있는 준비된 리더"라며 "지방분권과 민생 중심 가치도 가장 현실적으로 실현할 수 있는 후보"라고 평가했다.

bless4ya@newspim.com