남원시, 미생물 활용 교육 호응…친환경 농업 확산 앞장

AI 핵심 요약beta
- 남원시농업기술센터가 10일 미생물 활용 교육을 통해 농업인 호응을 얻었다.
- 상반기 매월 첫째 주 수요일, 하반기 격월 교육으로 친환경 농업을 확산한다.
- 광합성균 등 7종 미생물 700t을 무상 공급하며 지속 사용을 권장한다.
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BM활성수·광합성균 등 7종 무상 지원
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시농업기술센터가 추진 중인 '미생물 활용 및 농산물 안전 분석 교육'이 지역 농업인들로부터 큰 호응을 얻고 있다.
10일 남원시농업기술센터에 따르면 상반기 매월 첫째 주 수요일, 하반기 격월 1회 정기 교육을 실시하며 친환경 농업 확산에 나서고 있다.
농업용 유용 미생물은 화학비료와 농약 사용을 줄이고 작물 생육 환경을 개선하기 위해 배양된 미생물로, 센터는 BM활성수를 비롯해 광합성균, 유산균, 고초균, 효모균, 클로렐라, BT, 방선균 등 총 7종을 연간 700t 이상 공급하고 있다.
미생물은 지역 접근성을 고려해 두 곳에서 무상 공급된다. 농업기술센터(이백면)는 월요일 오후, 농기계임대사업소(인월면)는 목요일 오후에 각각 운영된다.
공급 대상은 관련 교육을 수료한 농업인으로, 사전 신청을 통해 격주로 수령할 수 있으며 용기는 개인이 준비해야 한다.
김흥수 지도사는 "미생물은 지속적으로 사용할수록 작물 생육과 축산 환경 개선에 효과가 크다"며 "연작 장해 해소와 악취 저감에도 도움이 되는 만큼 적극적인 활용을 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com