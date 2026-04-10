삼립 시화공장 또 안전사고…"설비 점검 중 부상, 회복 지원"

AI 핵심 요약beta
- 경기 시흥시 삼립 시화공장에서 10일 0시 19분께 설비 점검 중 근로자 2명이 부상했다.
- 햄버거빵 생산 라인 컨베이어 센서 교체 작업 중 센서 오작동으로 20대와 30대 근로자가 손가락 일부 절단 부상을 입었다.
- 해당 공장은 지난해 5월 근로자 사망 사고, 올해 2월 화재 사고 등 중대 사고 전력이 있다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 10일 0시 19분께 경기 시흥시 소재 삼립 시화공장에서 설비 점검 작업 중 근로자 2명이 부상을 입는 사고가 발생했다. 삼립 측은 "설비 유지보수 담당 직원 2명이 설비를 수리하고 점검하던 중 부상을 당해 즉시 병원으로 이송되어 치료 중"이라며 "부상 직원과 가족에게 위로를 전하고 조속한 회복을 위해 지원하겠다"고 밝혔다.
이날 경찰과 업계 등에 따르면 사고는 햄버거빵 생산 라인 컨베이어 센서 교체 작업 과정에서 발생한 것으로 전해졌다. 당시 생산직 근로자들이 자리를 비운 사이 센서 오작동이 발생했고, 이를 점검하기 위해 투입된 20대 A씨와 30대 B씨가 작업 중 사고를 당했다. 이 사고로 A씨는 왼손 중지와 약지, B씨는 오른손 엄지가 각각 일부 절단됐다.
소방당국은 신고를 받고 현장에 출동해 부상자들을 병원으로 이송했으며 경찰과 고용노동부에도 사고 사실을 통보했다. 경찰은 현장 CCTV와 안전교육 자료 등을 확보해 사고 경위를 조사 중이며, 안전조치 미흡 등 위법 사항이 확인될 경우 책임자에 대해 업무상과실치상 혐의 적용을 검토할 방침이다.
해당 공장은 과거에도 중대 사고가 발생했던 곳으로 알려졌다. 지난해 5월에는 근로자가 설비 내부 작업 중 끼임 사고로 사망했으며 올해 2월에도 화재로 다수 인원이 대피하는 사고가 있었다.
mkyo@newspim.com