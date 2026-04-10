목포해경, 봄철 연안 44곳 집중 안전점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 목포해양경찰서가 6일부터 5월 10일까지 연안 위험구역 안전관리를 실시한다.
- 지정 44곳 대상으로 지휘부 현장점검과 예방순찰을 강화한다.
- 음주 출입 계도와 구명조끼 착용 홍보를 확대한다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 목포해양경찰서는 봄철 행락객 증가로 연안사고 위험이 높아지는 시기를 맞아 지난 6일부터 5월 10일까지 연안 위험구역에 대한 집중 안전관리를 실시한다고 10일 밝혔다.
이번 점검은 해안가와 갯벌, 갯바위, 항·포구 등 사고 위험이 큰 장소를 포함한 지정 위험구역 44곳을 대상으로 진행된다. 해경은 현장점검과 예방활동을 강화해 사고를 사전에 차단한다는 방침이다.
주요 추진 내용은 지휘부 현장점검, 안전관리시설물 점검, 예방순찰 강화, 홍보활동 확대, 유관기관 협업체계 유지 등이다.
특히 지휘부가 주요 위험구역을 직접 방문해 안전관리 실태와 현장 대응체계를 점검하고, 인명구조함·위험표지판 등 시설물의 작동 여부를 확인한다. 훼손되거나 노후된 시설은 관계기관과 협조해 즉시 보완할 예정이다.
사고 발생 우려가 큰 시간대와 지역을 중심으로 예방순찰을 강화하고, 국민 체감형 홍보활동도 병행한다.
해경은 야간시간대 해안가·방파제·항포구·갯바위 등에서 음주 후 출입 행위를 집중 계도하고, 전광판·마을방송·SNS 등을 활용해 '음주 후 위험구역 출입 금지', '갯벌 출입 전 물때 확인', '구명조끼 착용' 등 핵심 안전수칙을 반복 안내할 계획이다.
목포해경 관계자는 "연안사고는 대부분 순간의 부주의와 안전수칙 미준수로 발생한다"며 "위험구역 출입 자제와 구명조끼 착용 등 기본적인 안전수칙을 반드시 지켜달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com