朝鲜连日测试多种弹头组合 被指意在削弱导弹防御体系

纽斯频通讯社首尔4月10日电 朝鲜于6日至8日，在国防科学院和导弹总局的主导下连续三天从平壤一带和元山向东海方向发射推测为"火星-11"型的短程弹道导弹。

部分导弹在发射后因飞行异常消失，其余则被探测为射程约240公里左右的近程弹道导弹（CRBM）和飞行700公里以上的短程弹道导弹（SRBM），具体参数正由韩美情报部门进行精密分析。

资料图。【图片=朝中社提供】

朝鲜称此次为"重要武器体系的定期试验"，但有分析指出，这实际上是通过将集束弹、电磁脉冲武器（EMP）和碳纤维弹结合的三种弹头组合，展示其分阶段瓦解韩国导弹防御体系的意图。

此次试验的核心是被称为"朝鲜版伊斯坎德尔"的短程弹道导弹"火星炮-11甲型"（推测为KN-23）的"散布战斗部"，即集束弹。

据朝中社报道，导弹总局弹道导弹体系研究所与战斗部研究所通过试验确认，该型导弹的散布战斗部可对6.5至7公顷（约10个足球场面积）的目标区域进行"超高密度"打击。

KN-23最大射程约900公里，长度约7.5米，直径约0.95米，发射重量约3-4吨级，是可搭载500公斤级至最大4.5吨级重型弹头的短程弹道导弹。

尤其是因其飞行高度在30公里以下，并在末段反复进行上拉、变轨机动，使现有拦截体系，包括韩国型导弹防御体系（KAMD），在探测、跟踪和拦截方面均面临较大难度。

国防大学教授权容洙（音）指出："这款导弹原本是精确打击国家战略资产、军事核心目标的武器。但此次搭载集束弹头后，其作战概念已扩展为旨在进行广域大规模杀伤和阻断地面部队展开的'大范围杀伤平台'。"

朝鲜所谓的"散布战斗部"是典型的集束弹结构，即一个弹头在目标上空分散成数十个子炸弹。一旦突破防御网，就相当于在10个足球场面积上倾泻炸弹。因其对军事设施及周边民用区域造成广泛破坏。该类武器已被120多个国家禁止，但朝鲜与伊朗未加入相关公约。

朝鲜构想的攻击第一阶段，是通过电磁武器和碳纤维弹破坏韩美联军的侦察与指挥能力。第二阶段则是通过机动型近程反航空导弹系统等防空力量，分散并消耗对方剩余防空能力。第二阶段则是通过机动型近程反航空导弹系统等防空力量，分散并消耗对方剩余防空能力。

权容洙指出，朝鲜可能借鉴了伊朗通过集束攻击对以色列"铁穹"系统造成压力的案例。在低空机动轨迹与大范围杀伤弹头结合的情况下，现有防御体系效率可能显著下降。

他认为，韩方及韩美同盟需构建在EMP等攻击下仍能运作的防空、通信与电力体系，并重新设计能够应对低空机动导弹的多层防御体系。同时，应加快从集中部署向分散部署与分散指挥的作战模式转型。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社