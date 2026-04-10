부산시 '부산오픈 국제 남자챌린저 대회' 권순우 등 스타 선수 출전

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 12일부터 19일까지 금정체육공원에서 부산오픈 테니스대회를 연다고 밝혔다.
- ATP와 대한테니스협회가 주최하며 총상금 22만5000달러로 80여명 프로선수가 참가한다.
- 권순우 등 국내외 강호들이 출전해 결승전은 19일 오후 1시 30분부터 치른다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 12일부터 19일까지 금정체육공원 테니스경기장에서 '2026 부산오픈 국제남자챌린저 테니스대회'를 개최한다고 10일 밝혔다.
'부산오픈'은 1999년 국내대회로 출발해 2003년 국제대회로 격상된 뒤 올해 22회째를 맞았다. 세계남자프로테니스협회(ATP)와 대한테니스협회가 주최하고, 부산오픈조직위원회가 주관하며 부산시가 후원한다. 챌린저 125급으로 국내 최고 수준의 남자챌린저 테니스대회다.
총상금은 22만5000달러(약 3억4000만원)이며, 30여 개국 80여 명의 프로선수가 참가한다. 예선은 12~13일, 본선은 14~19일 진행되며, 단식 52경기와 복식 15경기 등 총 67경기가 열린다. 결승전은 마지막 날인 19일 오후 1시 30분부터 치러진다.
이번 대회에는 데이비스컵에서 활약한 권순우(ATP 338위), 박의성(716위), 남지성(760위) 등 국가대표 선수들이 출전한다. 신우빈(643위), 정윤성(749위) 등 국내 간판선수들도 대거 나서 팬들의 기대를 모은다.
해외에서는 제임스 더크워스(ATP 86위), 버나드 토믹(189위) 등 강호들이 참가해 수준 높은 경기를 펼칠 예정이다.
김완상 체육국장은 "부산오픈은 세계 상위권 선수들의 경기를 현장에서 직접 볼 수 있는 드문 기회"라며 "이번 대회를 통해 글로벌 스포츠 도시 부산의 위상을 높이고, 시민들에게 특별한 스포츠 경험을 제공하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com