김중남, 민주당 강릉시장 후보 최종 확정..."강릉의 미래만 생각하며 뛰겠다"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 김중남 강릉시장 예비후보가 9일 경선에서 승리했다.
- 김 후보는 기자회견에서 낮은 자세로 본선에 임하고 원팀 결속을 강조했다.
- 시정 방향으로 현장 경청 정치와 시민 행복 중심 도시를 제시했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 강릉시장 후보 경선에서 김중남 예비후보가 최종 승리하며 본선 티켓을 거머쥐었다.
김 후보는 9일 기자회견을 열고 "오직 강릉의 미래만 생각하며 더 낮은 자세로, 더 뜨겁게 뛰겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "경선 결과는 개인의 승리가 아니라 정체된 강릉에 새로운 활력을 불어넣으라는 시민의 명령"이라며 "무거운 책임감과 사명감을 가지고 본선에 임하겠다"고 말했다.
김 후보는 감사문을 통해 함께 경선에 나섰던 김현수, 김한근 후보에게 감사의 뜻을 전했다. 김 후보는 "경쟁했던 김한근 후보께서 강릉의 대전환을 위해 원팀으로 동참하기로 했다"며 당내 결속을 공식화했다.
그는 시정 방향으로 '현장 중심의 경청 정치'를 제시했다. 김 후보는 "행정 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 탁상행정의 낡은 관행을 타파하겠다"며 "시장실 문턱을 낮추는 것을 넘어 시민의 삶 속으로 직접 들어가 작은 목소리도 정책의 나침반으로 삼겠다"고 강조했다.
또한 '시민의 행복'을 시정의 유일한 기준으로 삼겠다고 밝히며, "아이들이 미래를 꿈꾸는 도시, 청년이 일하며 머무는 도시, 사회적 약자가 존중받는 도시, 어르신이 평안한 도시를 만들겠다"고 청사진을 제시했다.
마지막으로 김 후보는 "낡은 과거를 넘어 새로운 강릉의 역사를 함께 써 내려가자"며 "멈춰 선 강릉의 심장을 다시 뛰게 하고 압도적인 본선 승리로 시민의 성원에 보답하겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com