국민의힘 부산시당, 기초단체장 동구 강철호·북구 오태원 확정…4곳 경선

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 부산시당 공천관리위원회는 8일 기초단체장 및 의원 선거구별 단수와 경선 후보를 확정했다.
- 동구청장에 강철호, 북구청장에 오태원이 단수 추천되고 부산진구청장에는 김영욱과 김승주가 경선한다.
- 사하구청장에는 5명, 기장군수에는 3명이 경합하며 광역의원 4명이 단수 추천됐다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시당 공천관리위원회는 8일 제9차 회의를 열고 기초단체장 및 광역·기초의원 선거구별 단수와 경선 후보를 확정했다.
동구청장 후보에 강철호(부산시의회 운영위원장), 북구청장 후보에 오태원이 단수 추천됐다.
부산진구청장 후보에는 김영욱(현 구청장)과 김승주(전 약사회장)이 2인 경선을 실시한다. 동래구청장 후보에는 장준용(구청장)과 박중묵(전 시의회 부의장)이 맞붙는다.
사하구청장 후보에는 김척수, 노재갑, 이복조, 조정화, 최민호 등 5명이 경선하고 기장군수 호보에는 김한선, 이승우, 정명시 등 3명이 경합한다.
광역의원에는 중구 강주택(시의원), 영도구 제1선거구 김은명(영도구의회 의원), 사하구 제4선거구 이상은(전 시의원), 사상구 제1선거구 윤태한(현 시의회 복지환경위원장)이 단수 추천됐다.
사하구 제2선거구에는 이성숙(전 시의원), 최광렬(전 사하구의회 의장), 최종원(전 국회 5급 선임비서관)이 3인 경선을 실시한다.
후보가 확정된 기초의원은 ▲영도구 나선거구 김승찬(가)·서정희(나)▲서구 나선거구 김건우(가)·이현우(나)▲동구 가선거구 오경희(가)·김재헌(나) ▲동구 나선거구 윤정섭(가)·허근형(나)이 이름을 올렸다.
기초의원 2인 경선지역은 ▲해운대구 마선거구 김민성·박기훈▲해운대구 바 선거구 이국두·장성철 ▲해운대구 사 선거구 박정요·나근호 등이다.
ndh4000@newspim.com