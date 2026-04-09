TBH글로벌, AI 플랫폼 2종 추가 론칭…전사 자동화 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- TBH글로벌이 9일 AI 플랫폼 'FIT Creative'와 'FIT Office'를 론칭했다.
- 'FIT Creative'는 상세페이지와 마케팅 콘텐츠를 30분 만에 자동 생성한다.
- 'FIT Performance' 추가 출시로 경영지표 실시간 제공과 생산성 극대화를 목표로 한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = K-패션 전문기업 TBH글로벌은 9일 AI 기반 콘텐츠·상세페이지 자동화 플랫폼 'FIT Creative'와 사무 오퍼레이션 자동화 플랫폼 'FIT Office'를 론칭했다고 밝혔다.
'FIT Creative'는 자사몰 상세페이지 제작과 마케팅 콘텐츠 생성을 자동화하는 플랫폼이다. 기존에는 시즌 홈페이지 제작에 약 한 달 반이 소요됐으나, AI 도입 이후 시즌당 1000~1500개 분량의 상세페이지를 30분 만에 생성할 수 있게 됐다.
이러한 자동화는 상품 데이터 자산을 기반으로 한다. TBH글로벌은 모든 상품 이미지를 품번·컬러·모델별로 빅데이터화해 AI가 자동 매칭·생성할 수 있는 구조를 구축했다. 인스타그램 등 SNS 채널용 콘텐츠를 AI로 제작해 마케팅 테스트를 진행한 결과, 일부 소재에서는 AI 생성 콘텐츠의 고객 클릭 수가 실제 모델·연예인 촬영 사진보다 높게 나타난 것으로 확인됐다.
'FIT Office'는 반복·정형화된 사무 업무를 AI가 수행하도록 설계한 플랫폼이다.
TBH글로벌은 매출·영업·이익 관리를 위한 AI 플랫폼 'FIT Performance'도 추가 출시할 계획이다. ERP와 판매 데이터를 AI로 연결해 보고서 작성과 분석 데이터 생성 과정에서의 사람 개입을 최소화하고 실시간으로 주요 경영지표를 제공받는 것이 1차 목표다.
TBH글로벌 관계자는 "기존 플랫폼들이 매출 확대를 위한 플랫폼이었다면, 이번 플랫폼은 이익과 생산성을 극대화하기 위한 플랫폼"이라며 "상품 온라인 출시 시점을 앞당기고 매출 기회를 확대하는 등 운영 전반의 경쟁력 강화로 이어질 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com