경기도 '버스 운수종사자 채용박람회' 수원서 15일 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 9일 화성교통안전체험교육센터와 함께 15일 수원 메쎄에서 버스 운수종사자 채용박람회를 연다고 밝혔다.
- 박람회는 현장 면접과 자격증 취득 안내를 원스톱으로 지원하며 버스 경험이 없는 구직자도 참여한다.
- 시내버스 공공관리제 확대에 따른 인력 수요 대응으로 안정적 일자리와 우수 인력 연결을 목표로 한다.
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[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 한국교통안전공단 화성교통안전체험교육센터는 오는 15일 수원 메쎄에서 시내버스 및 마을버스 운송업체 43개 사가 참여한 가운데 '경기도 버스 운수종사자 채용박람회'를 개최한다고 9일 밝혔다.
도에 따르면 이번 박람회는 단순 채용정보 제공을 넘어 현장 면접까지 원스톱으로 진행되는 실질적인 취업 연계형 행사다. 구직자들은 행사 당일 이력서와 자기소개서를 지참해 참여 업체와 직접 상담 및 면접을 진행할 수 있다.
버스 운전 경험이 없는 구직자도 참여할 수 있도록 진입 장벽을 낮춘 것이 특징이다. 현장에서는 버스운전자격증 취득 절차, 운수종사자 양성교육 과정 안내 및 교육생 모집 등 취업 준비 단계부터 실제 채용까지 전 과정을 지원한다.
경기도는 최근 시행 중인 시내버스 공공관리제 확대에 따른 운수종사자 수요 증가에 대응하기 위해 이번 박람회를 추진했다.
유충호 경기도 버스관리과장은 "이번 채용박람회는 구직자에게는 안정적인 일자리를, 운송업체에는 우수 인력을 연결하는 협력의 장이 될 것"이라며 "앞으로도 운수종사자 양성부터 취업까지 체계적인 지원을 통해 도민 교통서비스의 질을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
박람회 관련 자세한 사항은 경기도 버스관리과(전화번호) 및 한국교통안전공단(전화번호)에 문의하면 된다. 행사에 참석하지 못한 구직자는 경기도버스운송사업조합 또는 경기도마을버스운송사업조합 누리집(주소 적어주세요)구인·구직 게시판을 통해 채용정보를 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com