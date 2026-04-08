김해시, 경남도 산불예방 평가서 우수 성적 달성

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 8일 경남도 산불예방 평가에서 우수 성적을 거뒀다.
- 1·2월 1위, 3월 2위를 차지하며 산불 대응 역량을 입증했다.
- 전 직원 참여와 협력 훈련으로 산불 제로 도시를 목표로 한다.
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봄철 공동 대응 체계 구축
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 경남도가 실시한 산불예방 성과 평가에서 우수한 성적을 거뒀다고 8일 밝혔다.
이번 평가는 경남도가 18개 시·군을 대상으로 예방활동, 언론홍보, 기관협업, 기관장 관심도 등 4개 항목을 기준으로 월별 산불 대응 실적을 종합한 것이다. 시는 1, 2월 연속 1위를 차지하고 3월에는 2위에 오르며 산불 대응 역량을 입증했다.
시는 기관장과 간부공무원이 선도하는 전 직원 참여 체계를 갖추고 읍·면·동장, 이·통장까지 함께하는 산불 대비·예방·홍보 활동에 집중하고 있다.
봄철 산불 발생 위험이 높아지는 시기를 맞아 산림청 산하 양산국유림관리소 산불특수진화대와 협력해 공동 대응 체계를 강화하고 실전형 진화훈련으로 대응력 향상에 주력하고 있다.
시 관계자는 "정례화된 대응 시스템과 지역 특성에 맞는 예방시책이 평가에서 높은 점수를 받았다"며 "산불 제로 도시 김해를 목표로 예방 중심 행정을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com