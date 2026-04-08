전남도, 전남광주 통합비용 573억원 추경 확보 총력전

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정부 '5극 3특' 상징…국가 차원 전폭 지원 당위성 강조

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 전남·광주 행정통합 추진에 필요한 573억 원의 추경 반영을 위해 국회와 정부, 청와대를 상대로 전방위 노력을 벌이고 있다.

전남도에 따르면 강위원 경제부지사는 국회 예산결산특별위원회의 추경 심의가 진행 중이던 지난 6일부터 8일까지 서울에 머물며 주요 예산 관계자들을 잇달아 만나 행정통합 비용 지원을 요청했다.

강 부지사는 김민석 국무총리, 박홍근 기획예산처 장관, 김용범 청와대 정책실장을 차례로 면담해 통합 추진에 따른 실질적 비용 지원의 필요성을 강조하고 정부 차원의 적극적인 대응을 당부했다.

전남도청 전경. [사진=조은정 기자]

이어 진성준 국회 예결위원장, 조정식 의원(대통령 정무특보), 안도걸 의원 등 국회 예산 심의의 핵심 인사들을 만나 국회 차원의 적극적인 협조를 요청했다.

이 과정에서 행정통합 추진에 대한 지역 내 우려를 전달하며 정부 차원의 파격적인 지원이 필요하다고 거듭 강조했다. 특히 행정통합 비용에 대한 충분하고 과감한 지원이 이뤄지지 않으면 그동안 우호적이었던 지역 내 여론 또한 악화할 수 있다는 점을 함께 전달하며 정부의 책임 있는 대응 필요성을 강조했다.

앞서 강 부지사는 지난달 20일에도 정청래 민주당 대표, 한병도 원내대표, 한정애 정책위의장 등 당 지도부와 소통을 이어가기도 했다.

지난 3일에는 황기연 전남도지사 권한대행이 직접 국회를 방문해 진성준 예결위원장, 권칠승 행정안전위원장, 문금주 의원 등 주요 인사들을 만나 행정통합 비용 지원의 정당성을 설명하고, 현장의 여론을 전달하며 정부의 정책적 뒷받침을 거듭 강조했다.



전남도는 전남·광주 행정통합이 단순한 지자체 간 결합을 넘어, 이재명 정부가 추진하는 '5극 3특' 지방주도성장 체계의 상징적 모델이라는 점을 분명히 하고 있다. 따라서 국가 균형발전의 성패를 가를 전략적 과제이므로 국가 차원의 전폭적인 지원이 필요하다는 입장이다.

특히 정부가 이미 행정통합에 대한 파격적인 지원을 약속한 만큼, 이를 신뢰하는 지역민들의 기대가 실망으로 변하지 않도록 정부의 신속하고 책임 있는 정책 이행이 반드시 뒷받침돼야 한다는 점을 분명히 했다.

강 부지사는 "행정통합 소요 예산 1천876억 원 중 573억 원은 7월 1일 통합 출범을 위한 최소한의 '입학금'"이라며 "정부와 국회, 청와대를 잇는 협력 네트워크를 가동해 예산 반영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이재명 대통령은 신년 기자회견에서 "광주·전남 행정통합 성공을 위해 정부가 행정·재정·제도적으로 끝까지 책임을 다하겠다"고 밝힌 바 있어, 향후 정부의 후속 대응이 주목된다.

ej7648@newspim.com