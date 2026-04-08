화성시 '간호요양 원스톱패키지' 추진 위한 업무햡약 체결

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 8일 화성시청에서 간호요양 원스톱패키지 추진 업무협약을 체결했다.
- 즐거운재가간호요양센터 등 3개 기관 대표가 참석해 통합돌봄망 구축을 약속했다.
- 경기도 시범사업으로 방문간호·요양·목욕을 원스톱 제공하며 대상자를 확대한다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 8일 화성시청에서 지역 내 돌봄이 필요한 시민의 안정적인 지역사회 생활을 지원하기 위해 '간호요양 원스톱패키지' 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약식에는 돌봄복지국장을 비롯해 관내 통합재가서비스 제공기관인 ▲즐거운재가간호요양센터▲더편한방문간호요양센터▲봄빛방문간호요양센터 등 3개 기관 대표가 참석해 통합돌봄망 구축을 위한 상호 협력을 약속했다.
'간호요양 원스톱패키지'는 2026년 경기도 통합돌봄도시 시범사업으로 선정된 특화모형 사업이다.
기존에는 대부분 1~2종의 급여만 단편적으로 이용해 돌봄 공백이 우려되었으나 이번 사업을 통해 장기요양 재가 서비스인 방문간호, 방문요양, 방문목욕을 '하나의 기관'에서 패키지로묶어 원스톱으로 제공하게 된다.
특히 이번 사업은 장기요양 1~5등급 수급자뿐만 아니라 기능적 간호관리 욕구가 확인된 장기요양 등급외 대상자 및 급성기 치료 후 퇴원환자 등 복합적 돌봄이 필요한 사각지대 대상자까지 시범적으로 대상자를 확대했다는 점이 특징이다.
총 사업비 1억8천8백만 원이며 3개의 전문 제공기관을 통해 총 150명에게 맞춤형 서비스가 제공될 예정이며 수행기관은 `대상자 발굴과 간호요양 원스톱패키지 서비스의 직접제공, 사례관리 등의 중추적 역할을 수행하게 된다.
신현주 돌봄복지국장은 "이번 협약을 통해 돌봄이 필요한 시민들이 자신이 살던 지역에서 보다 안정적이고 편안한 삶을 이어갈 수 있는 기반이 마련됐다"며 "지역 중심의 통합돌봄체계를 더욱 촘촘하게 구축해 나가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com