김제시, 모악산 친환경 산악관광지 조성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 8일 모악산도립공원 친환경 산악관광지 조성사업 설계용역에 착수한다.
- 총 300억 원 투입해 2030년까지 꽃빛 낭만 가든존 등 3개 테마 9개 사업을 추진한다.
- 야간경관과 감성 콘텐츠 강화로 사계절 명품 관광지로 조성해 지역경제 활성화한다.
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설계역 착수·행정절차 이행 통용한 지속가능 관광지 조성 계획
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 모악산도립공원을 중심으로 한 친환경 산악관광지 조성사업을 본격 추진한다.
시는 8일 '모악산도립공원 친환경 산악관광지 조성사업'의 기본 및 실시설계용역에 착수하며 사업 추진 기반을 마련했다고 밝혔다.
이번 사업은 총 300억 원(도비 150억 원, 시비 150억 원)이 투입되는 중점 사업으로, 2030년까지 단계적으로 추진된다. 모악산 자연경관과 지역 자원을 연계해 '꽃빛 낭만 가든존' 등 3개 테마, 9개 세부사업이 진행될 예정이다.
특히 '꽃빛과 낭만이 머무는 김제 모악산'을 콘셉트로 야간경관과 감성형 관광 콘텐츠를 강화해 차별화된 관광지로 조성할 계획이다.
시는 설계용역을 통해 공원계획 변경과 친환경 산악관광진흥지구 지정 등 관련 행정절차를 추진하고, 자연과 조화를 이루는 지속가능한 개발 방향을 구체화할 방침이다.
정성주 시장은 "사업이 완료되면 모악산이 사계절 관광이 가능한 명품 관광지로 거듭나 지역경제 활성화에 기여할 것"이라며 "설계 단계부터 실행계획을 체계화해 사업을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com