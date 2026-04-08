방탄소년단, 남미 공연 추가…월드투어 총 85차례 진행한다

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 8일 10월 남미 투어에서 페루, 칠레, 아르헨티나 공연을 각 1회씩 추가했다.
- 이로써 월드투어 아리랑은 34개 도시 85회로 확대되며 한국 가수 최초로 남미 주요 경기장에 입성한다.
- 방탄소년단은 9일 고양에서 월드투어를 시작해 일본, 북미, 유럽 등에서 공연을 펼친다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)의 남미 투어 회차가 추가됐다.
방탄소년단은 8일 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스에 올린 공지문을 통해 오는 10월 개최되는 남미 투어 중 페루 리마, 칠레 산티아고, 아르헨티나 부에노스아이레스 공연을 각 1회씩 추가한다고 밝혔다.
이로써 방탄소년단의 월드투어 '아리랑(ARIRANG)'은 총 34개 도시에서 85회에 걸쳐 펼쳐진다.
방탄소년단은 남미에서 의미 있는 이정표를 세우고 있다. 이들은 한국 가수 최초로 콜롬비아 보고타의 에스타디오 엘 캄핀과 부에노스아이레스의 에스타디오 우니코 데 라 플라타에 입성한다.
또한 산티아고의 에스타디오 나시오날에서 처음으로 단독 콘서트를 여는 한국 가수가 됐다.
방탄소년단은 콜롬비아, 페루, 아르헨티나에 완전체로 첫 방문한다. 특히 페루에서는 공연을 앞두고 팬들이 마추픽추 역사보호구역 '100만 그루 나무 심기' 캠페인에 적극 참여하고 공공 공간 정비 등 다양한 활동을 펼치면서 방탄소년단을 맞이할 준비에 나섰다.
방탄소년단은 오는 9일 고양종합운동장 주경기장에서 월드투어의 포문을 연다. 고양에서 3일 동안 관객들과 만난 뒤 17~18일 일본으로 넘어가 도쿄돔에서 무대를 선보인다.
공연 기획사 라이브네이션에 따르면 방탄소년단은 북미와 유럽 41회 공연만으로 약 240만 장의 티켓을 판매했다.
alice09@newspim.com