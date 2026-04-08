방탄소년단 '아리랑', 美 빌보드 '핫 100'에 10곡 진입…'스윔' 2위

AI 핵심 요약beta
- 방탄소년단이 7일 빌보드 핫100에 10곡 진입시켰다.
- 스윔이 2위하며 글로벌 차트도 2주 연속 석권했다.
- 아리랑 앨범이 빌보드200 2주 1위와 오리콘 스트리밍 1위를 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 빌보드 메인 송 차트 '핫 100'에 10곡을 진입시켰다.
지난 7일 발표된 미국 음악 전문 매체 빌보드의 최신 차트(4월 11일 자)에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'의 14개 수록곡 중 10곡이 차트인에 성공했다.
'핫 100' 2위를 차지한 '스윔(SWIM)'을 필두로 수록곡 '바디 투 바디(Body to Body)'(42위), '훌리건(Hooligan)'(64위), '노멀(NORMAL)'(73위), 'FYA'(74위), '2.0'(75위), '에일리언스(Aliens)'(84위), '라이크 애니멀즈(Like Animals)'(90위), '데이 돈트 노우 바웃 어스(they don't know 'bout us)'(94위), '메리 고 라운드(Merry Go Round)'(96위)가 차례로 이름을 올렸다.
지난주 1위로 데뷔한 '글로벌' 차트에서도 여전한 존재감을 과시했다. '스윔'은 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서 2주 연속 정상을 수성했다. '바디 투 바디'는 각 차트에서 2위를 사수했다.
특히 성덕대왕신종의 종소리를 제외한 가창곡 13곡이 '글로벌(미국 제외)' 30위권, '글로벌 200' 40위권에 들었다. 신보의 전 세계적인 인기는 빌보드 차트 전반에서 드러났다.
방탄소년단은 지난주에 이어 금주의 '아티스트 100', '디지털 송 세일즈', '톱 앨범 세일즈', '빌보드 200' 차트를 석권했다. 특히 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 2주 연속 1위를 차지한 한국 가수는 방탄소년단이 유일하다.
이들은 '월드 디지털 송 세일즈', '스트리밍 송' 2위, '톱 스트리밍 앨범'과 '바이닐 앨범' 3위로 최상위권을 지켰다.
일본에서도 높은 성적을 기록 중이다. 8일 오리콘에 따르면 '아리랑'은 '주간 스트리밍 랭킹(4월 13일 자/집계 기간: 3월 30일~4월 5일)'에서 주간 재생 수 약 855만 회를 기록해 2주 연속 정상을 지켰다.
해외 아티스트가 2주 동안 1위에 머무른 것은 2024년 11월 로제와 브루노마스의 '아파트(APT.)' 이후 처음이다. 앞서 방탄소년단은 '다이너마이트(Dynamite)', '필름 아웃(Film out)', '버터(Butter)', '퍼미션 투 댄스(Permission to Dance)', '옛 투 컴(Yet To Come)'으로 해당 차트 정상에 오른 바 있다.
alice09@newspim.com