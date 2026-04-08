양양 남대천 벚꽃축제 3만여 명 찾아…'걷는 축제' 자리매김

AI 핵심 요약beta
- 양양군이 4일부터 5일까지 남대천 벚꽃축제를 열었다.
- 벚꽃길 중심 자연 콘텐츠와 공연으로 3만 명이 찾았다.
- 지역경제 활성화와 체류형 관광 콘텐츠로 자리 잡았다.
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[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군이 주최하고 양양문화재단이 주관한 '2026 양양 남대천 벚꽃축제'가 지난 4일부터 5일까지 송이조각공원 일원에서 열려 약 3만 명의 방문객이 찾은 가운데 성황리에 막을 내렸다.
'오늘, 봄이오나봄'을 주제로 열린 이번 축제는 남대천 벚꽃길을 중심으로 차 없는 거리와 자연경관을 살린 공간 연출을 통해 관람객이 벚꽃 그 자체를 온전히 체험할 수 있도록 구성됐다.
특히 불필요한 구조물 설치를 최소화하고 자연을 그대로 콘텐츠로 활용하며 '걷는 축제'라는 차별화된 정체성을 확립했다는 평가를 받았다.
낮에는 벚꽃길 드로잉 체험, 거리 마술 공연, 복화술 버블쇼, 벌룬 매직쇼 등 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 운영됐다. 생태체험 공방과 업사이클링 체험 등 다양한 참여형 콘텐츠도 호응을 이끌었다.
오후부터는 잔디광장에서 트로트·어쿠스틱·밴드 공연이 이어지며 세대 간 소통의 무대가 마련됐고, 야간에는 벚꽃길 조명 연출과 '아직은 보름달' 포토존, 인스타그램 상춘시 공모전 네온사인 전시 등을 통해 감성적인 야간 볼거리를 제공했다.
이번 축제는 남대천 벚꽃길 중심의 콘텐츠 경쟁력을 입증하며 양양군 대표 봄 축제로 자리매김했다. 또한 푸드 및 체험 마켓 운영을 통해 지역 소상공인의 참여를 확대하고 관광객 유입으로 지역경제 활성화에도 기여했다.
양양문화재단 관계자는 "이번 축제를 통해 남대천 벚꽃길이 단순한 경관을 넘어 체류형 관광 콘텐츠로 확장될 가능성을 확인했다"며 "양양의 계절 자원을 활용한 차별화된 축제를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com