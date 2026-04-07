동해시 "봄나들이 충북 단체관광객 640명 방문"

AI 핵심 요약beta
- 강원 동해시가 4일 충북 새마을금고 316명을 맞아 봄나들이 활기를 띠었다.
- 19일 증평 330명도 주요 관광지를 방문하며 단체 유치 성과를 보인다.
- 인센티브 지원과 벚꽃 콘텐츠로 체류형 관광을 유도해 지역경제를 활성화한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 본격적인 봄나들이철을 맞아 충북 새마을금고 회원 640여 명의 대규모 단체 관광객으로 활기를 띠고 있다.
지난 4일 음성군에서 316명이 도째비골 스카이밸리와 전천강 벚꽃터널을 방문해 봄꽃 힐링 산책을 즐겼으며, 오는 19일에는 증평에서 330명(기존 계획보다 인원 추가)도 주요 관광지를 둘러볼 예정이다.
이번 방문은 동해시의 단체관광객 유치 인센티브 사업 성과로 꼽힌다. 당일 20만 원, 숙박 시 40만 원까지 숙박·식사·관광지 연계 지원으로 관광 수요가 급증하고 있다.
또 전천강 벚꽃터널 주변 명소(부곡동 수원지, 동부사택 등)와 연계해 체류형 관광을 유도하며 지역경제 활성화를 노린다.
이진화 관광과장은 "충북 단체 관광객 방문이 동해 관광 매력을 알리는 계기"라며 "KTX 연계, 봄꽃 콘텐츠, 인센티브로 더 많은 관광객을 유치하겠다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com