서울시, 청각장애인 요양보호사 양성교육…40명 대상 9주간 진행

지난해 26명 자격증 취득 성과

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시가 4월8일부터 6월12일까지 9주간 청각장애인 요양보호사 양성교육을 추진한다.

시에 따르면 올해 교육은 40명을 대상으로 동대문·영등포여성인력개발센터가 담당하며 서울형 좋은돌봄인증기관과 연계해 현장실습까지 진행된다. 작년에 만족도가 높았던 수업진행시 수어통역사 배치와 동시 문자통역 제공을 올해에도 적용하며, 혼자서 자격시험을 준비하는데 도움이 될 수 있도록 수어영상 대체자료를 활용·배포한다.

수강생모집 [포스터=서울시]

지난 1일에는 수강생들을 대상으로 온라인·오프라인 동시에 진행되는 오리엔테이션을 개최했다. 오리엔테이션에서는 사업에 대한 설명부터 교육일정·내용, 지원체계를 안내하고 질의 응답시간을 가지며 수강생들이 앞으로 진행될 수업을 준비할 수 있도록 도왔다.

오리엔테이션 참가 수강생들은 "요양보호사 자격증을 따서 안정적인 직업을 가지고 싶다", "부모님이 고령이신데 가족돌봄을 하게 되면 좋을 것 같다" 등 높은 관심과 기대감을 나타냈다.

시는 지난해 처음으로 청각장애인의 경제적 자립과 사회참여를 촉진하고, 수어로만 의사소통이 가능한 청각장애 어르신 돌봄에 도움이 되기 위해 청각장애인 요양보호사 양성교육을 시작했다. 교육은 40명을 대상으로 7월부터 7주간 진행됐으며, 그 결과 26명이 요양보호사 자격증을 따는 성과를 냈다.

조은령 장애인자립지원과장은 "청각장애인 요양보호사 양성 교육은 장애인의 취업·사회참여 기회의 폭을 더욱 넓기는 계기가 될 것"이라며 "이번 교육 이외에도 장애인들의 자립과 사회참여를 돕는 다양한 정책을 추진해 나가도록 노력하겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com