안성시, 평생학습관 제2기 수강생 모집…모두 79개 강좌 개설

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 7일 평생학습관 제2기 프로그램 수강생을 19일까지 모집한다.
- 올해 79개 강좌 1317명 규모로 온라인 플랫폼에서 접수하며 추첨 선발한다.
- 5월 11일부터 8월 29일까지 운영되며 직업능력 강좌를 신규 확대한다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 2026년 평생학습관 제2기 프로그램에 참여할 수강생을 오는 19일까지 모집한다.
7일 시에 따르면 올해 강좌는 총 79개 강좌로 모두 1317명을 안성시 평생교육 통합플랫폼 '안성배움e'에서 온라인으로 접수를 받는다.
특히 모집 정원을 초과할 경우 컴퓨터 추첨으로 수강생이 선발되며, 미선정자는 대기자로 등록된다. 강좌는 1인 1강좌 신청이 원칙이고 미달 강좌에 한해 추가 접수 시 복수 신청이 가능하다.
수강료는 16주 과정 기준 4만8000원이며 모집 정원의 60% 이상 접수 시 강좌가 개강된다. 미달 강좌는 오는 27일부터 5월 3일 18시까지 추가 접수를 하며 안성시민뿐 아니라 관외 거주자도 신청할 수 있다.
교육과정은 오는 5월 11일부터 8월 29일까지 운영되며 19세 이상 안성시민을 대상으로 한다. 시 관계자는 "시민의 다양한 학습 수요를 반영해 프로그램을 확대하고 운영 방식을 개선했다"며 "앞으로도 누구나 쉽게 참여할 수 있는 평생학습 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.
이번 제2기 프로그램은 시민의 실질적 역량 강화와 학습 접근성 확대를 중점으로 운영되며, 의류수선리폼전문가 양성과정 등 직업능력 관련 강좌를 신규 확대했다.
lsg0025@newspim.com