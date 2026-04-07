평택시 이성호 부시장, 우기 대비 주요 하천 긴급 점검

AI 핵심 요약beta
- 평택시 이성호 부시장이 7일 주요 하천 3곳을 합동 점검했다.
- 기후변화 국지호우 대비 통수단면 준설과 제방 안전성을 확인했다.
- 우기 전 미흡사항 보완과 24시간 비상근무로 피해를 예방한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 여름철 장마와 집중호우에 대비해 지역 내 주요 지방하천 3곳(통복천, 도일천, 서정리천)을 대상으로 합동 현장점검을 실시했다.
7일 시에 따르면 이번 점검은 기후변화로 인한 국지성 집중호우에 맞서 하천 범람 및 침수 피해를 예방하기 위해 마련됐다.
특히 이번 점검은 이성호 부시장이 직접 나서 생태하천과와 안전총괄과 참여한 가운데 합동으로 하천 유지관리 사업장과 안전시설을 세밀히 확인했다.
점검에서는 통수단면 확보(준설) 계획, 진행 중인 하천 정비 공사 현장의 제방 안전성 및 취약점, 하천변 자동 진입 차단시설 작동 상태, 신규 안전시설 확충 현황 등을 종합적으로 점검했다.
이성호 부시장은 "최근 예측 불가능한 기상 이변에 대비해 철저한 선제적 현장 관리가 필수"라며 "우기 전 하천 준설·정비 공사를 차질 없이 마무리하고, 긴급 상황 시 시민 생명을 지키는 안전 차단시설이 즉각 작동하도록 빈틈없이 관리하라"고 부서에 주문했다.
시는 이번 점검을 통해 확인된 미흡 사항을 우기 전 보완하고 기상 특보 시 24시간 비상근무와 신속 현장 통제로 시민 안전과 재산 피해 예방에 총력을 다한다는 계획이다.
krg0404@newspim.com