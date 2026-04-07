쏘카, 한국렌터카연합회 초청 자율주행 공유차 시승 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 쏘카가 6일 한국렌터카사업조합연합회 임원 22명을 초청해 자율주행 공유차 시승회를 진행했다.
- 국책과제 성과로 앱 호출 시 자율주행 차량이 이동하고 반납하는 모델을 화성에서 선보였다.
- 연합회 관계자들은 렌터카 운영 효율화 변화에 관심을 보이며 조기 도입을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 쏘카가 지난 6일 오후 한국렌터카사업조합연합회 임원진 22명을 초청해 자율주행 기술을 직접 경험하고 산업의 미래 대응 전략을 논의하는 '자율주행 공유차 실증 서비스 시승회'를 진행했다고 7일 밝혔다.
이번 행사는 쏘카가 컨소시엄으로 참여 중인 '자율주행 레벨4/4+ 공유차 서비스 기술 개발' 국책과제의 성과를 렌터카 산업 전문가들과 공유하기 위해 마련됐다. 특히 인력에 의존해 차량을 이동시키거나 이용자가 특정 장소로 방문해 차량을 대여하고 반납해야하는 렌터카 서비스의 운영상 제약을 자율주행 기술로 해소하는 실증 모델을 현장에서 직접 선보였다.
연합회는 전국 렌터카 사업자의 권익 보호와 산업 발전을 위해 설립된 법정 단체로, 전국 16개 시·도 조합과 1200여개 회원사를 대변하는 국내 최대 렌터카 사업자 단체다. 이번 행사에는 연합회 회장단 및 시·도조합 임원 등 주요 관계자들이 참석해, 자율주행 기술이 렌터카 사업의 핵심 과제인 '차량 재배치 및 관리 효율화'에 가져올 실질적인 변화에 높은 관심을 보였다.
이날 참석자들은 한국교통연구원이 주관하고 쏘카 등이 공동 수행 중인 범부처 연구개발사업 '자율주행기술개발혁신사업단'의 핵심 시스템을 체험했다. 해당 기술은 앱을 통해 차량을 호출하면 차량이 자율주행으로 이용자가 있는 곳으로 이동하고, 이용이 종료되면 스스로 반납 장소나 차고지로 이동하는 모델이다.
시승은 자율주행 차량으로 개발한 토레스EVX로 진행됐다. 참가자들은 화성시 자율주행 리빙랩 일대 약 4.5km 구간을 주행하며 앱-운영 서버-자율주행 간 연동 적합성을 확인했다. 특히 AI 기반의 자동 재배치 알고리즘을 통해 불필요한 공차 주행과 인력 중심의 운영 비용을 최소화하는 기술적 대안에 대한 심도 있는 논의도 이뤄졌다.
직접 탑승 체험을 마친 연합회 관계자들은 자율주행 기술이 렌터카 산업의 구조적 운영 문제를 해결할 뿐만 아니라 기존의 모빌리티 서비스 지형을 근본적으로 바꿀 것이라고 평가했다.
최윤철 연합회장은 "막연히 먼 미래의 이야기로만 여겼는데, 직접 타보니 기술 완성도가 생각보다 훨씬 높아 놀랐다"며 "렌터카 업계에서도 자율주행 도입을 서둘러야겠다는 확신이 생겼다"고 말했다.
또한 현장에서는 "차량 운영 방식 자체가 근본적으로 바뀌게 되는 만큼, 업계 차원에서 지금부터 본격적인 준비를 시작해야 할 것 같다"는 의견도 나왔다.
강경표 한국교통연구원 팀장은 "자율주행 공유차 서비스는 이용자가 로봇택시와 다르게 승객인 동시에 운전자 역할도 수행할 수 있으므로 레벨4 초기에도 적용 가능하다"면서 "앞으로 한국렌터카사업조합연합회와 협력을 통해 국내 자율주행 공유차 서비스의 조기 상용화를 선도할 수 있기를 기대한다"고 말했다.
고재욱 쏘카 대외협력유닛 실장은 "자율주행 기술은 특정 기업의 성과를 넘어, 모빌리티 생태계 전체가 마주하고 함께 준비해야 할 거대한 패러다임의 변화"라며 "쏘카는 그동안 쌓아온 서비스 운영 노하우와 자율주행 기술 연구 역량을 바탕으로, 렌터카 업계와 긴밀히 소통하며 자율주행 시대의 상생 모델과 파트너십을 더욱 공고히 해 나가겠다"고 밝혔다.
yuniya@newspim.com