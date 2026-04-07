이준익 감독 첫 숏드라마 '아버지의 집밥' 크랭크업…하반기 공개

AI 핵심 요약beta
- 이준익 감독이 7일 숏드라마 '아버지의 집밥' 촬영 마무리 발표했다.
- 아내 사고로 남편 하응이 집밥 차리며 가족 변화 겪는다.
- 정진영·이정은·변요한 출연, 원작 웹툰 감성 유지한다.
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사고 후 요리 시작한 아버지의 성장담
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '왕의 남자', '자산어보' 등을 연출한 이준익 감독의 첫 숏드라마 도전작 '아버지의 집밥'이 촬영을 마치고 본격적인 후반 작업에 들어갔다고 7일 밝혔다.
'아버지의 집밥'은 지난 3월 24일 모든 촬영을 마무리했다. 이 작품은 아내 '순애'가 사고로 요리를 할 수 없게 되자 평생 부엌과 거리를 두었던 남편 '하응'이 처음으로 집밥을 차리며 가족 관계의 변화를 겪는 이야기를 담았다.
원작은 고리타 작가의 동명 웹툰으로 음식을 매개로 가족 간의 정서를 따뜻하게 풀어내 독자들의 사랑을 받은 작품이다. 이번 숏드라마화 과정에서는 원작의 감성을 유지하되 숏폼 형식에 맞춰 에피소드 중심의 전개와 인물 간 감정선의 밀도를 높이는 데 집중했다.
특히 이준익 감독의 첫 숏드라마 연출이라는 점이 눈길을 끈다. 이 감독은 "처음 시도하는 숏드라마인 만큼 세로형 프레임 안에서 캐릭터의 내면을 선명하게 관찰할 수 있도록 구성했다"며 "원작의 장점을 살리면서도 이야기의 깊이를 더하는 데 주력했다"고 연출 소회를 전했다.
배우들의 면면도 화려하다. 정진영은 서툰 요리를 통해 가족의 의미를 되새기는 아버지 '하응' 역을 이정은은 일상의 변화를 몰고 온 아내 '순애' 역을 맡아 호흡을 맞춘다. 변요한은 부모 사이에서 가족의 문제를 해결하려는 아들 '명복' 역으로 분해 극의 현실감을 더한다.
레진스낵 측은 이번 작품을 통해 숏드라마 포맷 내에서도 완성도 높은 '프리미엄 콘텐츠' 제작 기조를 이어갈 방침이다. 단순한 영상 소비를 넘어 작품성과 대중성을 겸비한 오리지널 콘텐츠로 시장 스펙트럼을 넓히겠다는 전략이다.
taeyi427@newspim.com