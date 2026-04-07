충주시, 1회 추경 1조 7067억 원 편성…생활 밀착형 사업 집중

AI 핵심 요약beta
- 충주시가 7일 2026년도 제1회 추가경정예산안 1조 7067억 원을 시의회에 제출했다.
- 검단대교 연결도로, 충주체육관 개보수 등 생활밀착형 사업과 문화·체육시설 개선에 중점을 뒀다.
- 충주사랑상품권 발행, 수소파워팩 기술지원 등으로 지역경제 활성화와 사회적 약자 보호를 강화했다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시는 2026년도 제1회 추가경정예산안을 당초 예산 대비 1700억 원(11%) 증가한 1조 7067억 원 규모로 편성해 시의회에 제출했다고 7일 밝혔다.
일반회계는 1348억 원 늘어난 1조 4773억 원, 특별회계는 352억 원 증가한 2294억 원으로 구성됐다.
시는 이번 추경으로 시민 편익시설 등 주요 투자사업 마무리와 생활밀착형 현안 해결에 중점을 둔다.
생활 인프라 및 정주여건 개선 사업으로는 검단대교 연결도로(97억 원), 연수터널(20억 원), 서충주 화물공영차고지(14억 원), 주택 도시가스 공급(23억 원) 등이 포함됐다.
문화·체육 분야에서는 충주체육관 개보수(74억 원), 반다비체육센터(41억 원), 탄금축구장 개보수(18억 원), 문화회관 리모델링(10억 원), 충주문화원 신축(8억 원)으로 시민 휴식·여가 증진을 도모한다.
지역경제 활성화와 신산업 육성을 위해 충주사랑상품권 발행(142억 원), 특장차 수소파워팩 기술지원(28억 원), 충주댐 수열에너지 특화단지(15억 원), 특성화시장 육성(4억 원), 중원진미 지역특화 재배단지(1.6억 원), 로컬푸드 물류비(1억 원) 등을 편성했다.
사회적 약자 보호 사업도 강화됐다.
충주시 무임교통 지원(29억 원), 임산부 교통비 지원(5억 원), 천상원 제2봉안당 건립(4억 원), 시립노인요양원 부설 주차장(2.7억 원) 등이 반영됐다.
시 관계자는 "시민 체감도가 높은 현안사업을 반영하고 계속사업의 안정적 추진·완성도를 높이는 데 초점을 뒀다"며 "시민 삶의 질 향상과 안정적 재정 운용에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com