용인시, 반도체클러스터 도로시설물에 지역 설화·순우리말 지명 부여

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 7일 SK하이닉스 용인반도체클러스터 도로 30곳에 지역 지명을 제정했다.
- 지난달 용인시 지명위원회에서 순우리말 지명을 심의했다.
- 순무지삼거리·야광주교 등 역사·문화 담은 이름으로 클러스터 미래 새긴다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 SK하이닉스 600조원 투자 '용인반도체클러스터 일반산업단지' 도로시설물 30곳에 지역 역사·문화·설화를 담은 지명을 제정한다.
7일 시에 따르면 처인구 원삼면 일대 단지 내외 교량 9곳, 지하차도 1곳, 교차로 20곳을 대상으로 고문헌과 향토자료에서 발굴한 순우리말 지명을 적용한다. 지난달 23~25일 '2026년 제2회 용인시 지명위원회'에서 심의된 안건이다.
주요 지명으로는 주민 의견을 반영한 '순무지삼거리', '중터사거리', '독촌사거리' 등이 포함됐다.
'순무지'는 원삼면 고당리 마을로 순채 연못(순당)을 순우리말로 표현한 이름이다. '중터'는 원삼면 독성1리, '독촌'은 독성리 옛 이름이다.
특히 '야광주교'는 단지 주출입로 신설 교량으로, 조선 무학대사가 이 지역을 야광주 형상으로 평가한 데서 유래했다.
이상일 시장은 "어둠 속 빛나는 보석처럼 클러스터가 세계 첨단산업의 관문이 되길 바란다"며 "용인의 미래와 원삼면 역사를 새기는 계기"라고 밝혔다.
시는 올해 1월 원삼면 이장단 의견 수렴을 거쳤으며, 경기도 지명위원회 심의 후 하반기 국토교통부 고시로 확정될 예정이다.
seraro@newspim.com