DB생명, GA 현장 직접 찾는다…'완전판매 문화' 확산 나서

AI 핵심 요약beta
- DB생명이 7일 제휴 GA 대상 완전판매 문화 실천 캠페인을 진행했다.
- 설계사 교육과 현장 소통으로 금융소비자보호 수준을 높였다.
- GA코리아 경기지사에서 결의문 선서와 실무 교육을 실시했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB생명이 법인보험대리점(GA) 영업 현장을 직접 찾아 완전판매 문화 정착에 나선다.
DB생명은 7일 금융소비자보호 강화를 위해 제휴 GA를 대상으로 '완전판매 문화 실천 캠페인'을 진행했다고 밝혔다. 이번 캠페인은 설계사 교육과 현장 소통을 통해 소비자 보호 수준을 높이기 위해 기획됐다.
DB생명은 2023년부터 13개 주요 제휴 GA와 금융소비자보호 관련 업무협약을 체결하며 협력 체계를 구축해 왔다. 이를 바탕으로 영업 현장에서 실질적인 완전판매 문화를 정착시키는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.
이번 캠페인의 첫 일정은 GA코리아 경기지사에서 진행됐다. 소속 설계사들을 대상으로 결의문 선서와 함께 현장에서 바로 적용할 수 있는 완전판매 핵심 수칙 중심의 실무 교육이 이뤄졌다.
김영 DB생명 금융소비자보호 총괄책임자(CCO) 본부장은 "고객과 가장 가까운 현장에서 활동하는 설계사의 역할이 소비자보호의 출발점"이라며 "앞으로도 제휴 GA와의 협력을 강화하고 현장 중심의 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com